В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии
|18:28 19.09.2018
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|Грузия
По приглашению правительства Грузии в стране начала работу наблюдательская миссия на президентских выборах Грузии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (OSCE/ODIHR).
Об этом сообщает МИД Грузии, передает Грузия Online.
Как и на предыдущих выборах, и в этом году OSCE/ODIHR будет представлена самой многочисленной международной наблюдательской миссией.
По мандату миссии наблюдать за президентскими выборами в Грузии будут около 400 международных наблюдателей, включая 28 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей.
В связи с началом работы миссии заместитель министра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе приняла руководителя миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Герта-Генриха Аренса.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества и предвыборную среду в Грузии. Хатуна Тотладзе подтвердила готовность оказать максимальную поддержку наблюдательной миссии.
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