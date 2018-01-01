По приглашению правительства Грузии в стране начала работу наблюдательская миссия на президентских выборах Грузии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (OSCE/ODIHR).

Об этом сообщает МИД Грузии, передает Грузия Online.



Как и на предыдущих выборах, и в этом году OSCE/ODIHR будет представлена самой многочисленной международной наблюдательской миссией.



По мандату миссии наблюдать за президентскими выборами в Грузии будут около 400 международных наблюдателей, включая 28 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей.



В связи с началом работы миссии заместитель министра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе приняла руководителя миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Герта-Генриха Аренса.



Стороны обсудили вопросы сотрудничества и предвыборную среду в Грузии. Хатуна Тотладзе подтвердила готовность оказать максимальную поддержку наблюдательной миссии.