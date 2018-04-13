Авиакомпания Brussels Airlines выходит на украинский рынок

18:01 19.09.2018 0 комментариев Украина

Представительство Lufthansa Group в Украине объявило о выходе с 17 октября 2018 года на украинский рынок авиаперевозок авиакомпании Brussels Airlines (Брюссельские авиалинии).

Об этом во время пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак, сообщает Укринформ.

"Брюссельские авиалинии" станут четвертым перевозчиком Lufthansa Group в Украине. Первый рейс из Брюсселя будет осуществлен 17 октября", - отметил Койнзак.

Он подчеркнул, что приход авиакомпании группы Lufthansa в Украину создаст дополнительное сообщение по 123 направлениям. В частности, позволит улучшить сообщение с европейскими столицами. Кроме того, создаст возможность для украинцев воспользоваться дальнемагистральными сообщениями по направлениям Южной и Северной Америки.

“Брюссельские авиалинии” начнут работу в Украине с 4 рейсов в неделю, осуществляя на первом этапе сообщение между Брюсселем и Киевом.



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