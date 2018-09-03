"Государственный совет" оккупированного Крыма решил обратиться в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с просьбой дать законодательные послабления при долевом строительстве.

Такое решение принято сегодня, 19 сентября, на заседании "парламента" оккупированного Крыма, передает Крыминформ.

«Просим инициировать изменения в законодательство Российской Федерации в части установления особенностей применения на территории Республики Крым законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», – пояснил председатель т.н. "комитета Госсовета по законодательству" Сергей Трофимов.

Как поясняется в документе, данная просьба обусловлена тем, что переход на «проектное финансирование» ставит проекты строительства в прямую зависимость от кредитной политики банков и приводит к удорожанию строительства.

К тому же, в оккупированном Крыму представлены лишь 2 из 54 банков, которые имеют право открывать специализированные счета для застройщиков в соответствии с новыми правилами, вступившими в силу с 1 июля 2018 года.

Напомним: Санкции в действии: захваченный оккупантами завод "Залив" сорвал поставку двух военных кораблей.