Оккупационные власти просят подкорректировать закон РФ для Крыма
|17:09 19.09.2018
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|Крым
"Государственный совет" оккупированного Крыма решил обратиться в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с просьбой дать законодательные послабления при долевом строительстве.
Такое решение принято сегодня, 19 сентября, на заседании "парламента" оккупированного Крыма, передает Крыминформ.
«Просим инициировать изменения в законодательство Российской Федерации в части установления особенностей применения на территории Республики Крым законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», – пояснил председатель т.н. "комитета Госсовета по законодательству" Сергей Трофимов.
Как поясняется в документе, данная просьба обусловлена тем, что переход на «проектное финансирование» ставит проекты строительства в прямую зависимость от кредитной политики банков и приводит к удорожанию строительства.
К тому же, в оккупированном Крыму представлены лишь 2 из 54 банков, которые имеют право открывать специализированные счета для застройщиков в соответствии с новыми правилами, вступившими в силу с 1 июля 2018 года.
Напомним: Санкции в действии: захваченный оккупантами завод "Залив" сорвал поставку двух военных кораблей.
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