Оккупанты обещают вложить 1 млрд рублей в модернизацию завода "Море"

16:16 19.09.2018 0 комментариев Крым

Первый этап модернизации судостроительного завода "Море" (Феодосия, Крым), который оккупанты обещают провести до 2021 года, предварительно оценивается в 1 млрд рублей.

Об этом сообщили в среду в, т.н. "министерстве промышленной политики" оккупированного Крыма в ответ на информационный запрос ТАСС.

"Для выполнения перспективной программы загрузки предприятия необходимо осуществить мероприятия капитального строительства, технического перевооружения и технологической подготовки производства. По существующей информации, ориентировочная стоимость работ первого этапа составляет порядка 1 млрд рублей. Срок выполнения работ рассчитан до 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о преобразовании судостроительного завода «Море» (Феодосия) в акционерное общество, все акции которого передаются госкорпорации «Ростех».

"Море" наряду с гражданскими выпускает десантные корабли на воздушной подушке типа "Зубр" и противолодочные корабли "Сокол".

"Верфь "Море" создавалась как предприятие по строительству быстроходных судов из легких сплавов водоизмещением до 300 тонн, строительство авианосцев водоизмещением от 36 тыс. тонн не планируется на заводе. Кроме того, на заводе планируется строительство быстроходных кораблей и судов в структуре ГК "Ростех", - отметили на заводе.

Предприятие входит в Сводный реестр оборонно-промышленного комплекса РФ, поэтому информация по существующей и планируемой загрузке завода является конфиденциальной, добавили в ведомстве.

Напомним:  Передача флоту кабельных судов проекта 15310 "Свияга" и "Вятка", строящихся в сухом доке керченского судостроительного завода "Залив", задерживается. ВМФ России ожидал получить их в 2018 и 2019 годах соответственно.

Причина сдвига сроков – сложности с поставкой ряда узлов и агрегатов, в том числе из-за санкций.



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