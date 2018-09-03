Активист "Крымской солидарности" вышел из следственного изолятора
|15:50 19.09.2018
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|Крым
Крымскотатарский активист Осман Белялов вышел из изолятора временного содержания оккупированного Симферополя.
Об этом сообщает на своей странице в ФБ общественная организация "Крымская солидарность".
Сегодня, 19 сентября, истек срок административного ареста в отношении него. Большое количество неравнодушных пришли к зданию ИВС для того чтобы встретить Белялова.
В мечети будет проведён молебен по случаю выхода Османа из изолятора временного содержания.
Отметим, как активист "Крымской солидарности" Белялов занимался решением социально-бытовых проблем семей политузников.
Напомним, в Бахчисарае утром 13 сентября оккупанты провелит обыск в доме активиста "Крымской солидарности" Османа Белялова.
Вчера, 18 сентября, в Симферополе в микрорайоне Фонтаны-5 на улице Григоренко, 16 в доме Айдера и Арсена Бекировых оккупанты провели обыск.
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