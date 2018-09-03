Крымскотатарский активист Осман Белялов вышел из изолятора временного содержания оккупированного Симферополя.

Об этом сообщает на своей странице в ФБ общественная организация "Крымская солидарность".

Сегодня, 19 сентября, истек срок административного ареста в отношении него. Большое количество неравнодушных пришли к зданию ИВС для того чтобы встретить Белялова.

В мечети будет проведён молебен по случаю выхода Османа из изолятора временного содержания.

Отметим, как активист "Крымской солидарности" Белялов занимался решением социально-бытовых проблем семей политузников.

Напомним, в Бахчисарае утром 13 сентября оккупанты провелит обыск в доме активиста "Крымской солидарности" Османа Белялова.

Вчера, 18 сентября, в Симферополе в микрорайоне Фонтаны-5 на улице Григоренко, 16 в доме Айдера и Арсена Бекировых оккупанты провели обыск.