В Молдове существует риск прихода к власти авторитарного режима, считают эксперты
|16:41 19.09.2018
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|Молдова
В Молдове существует серьезный риск воцарения авторитарного режима, управляемого олигархией, - к таким выводам пришли эксперты Atlantic Council в рамках исследования «Стратегия для Молдовы», представленном в Вашингтоне на дискуссионной площадке Atlantic Council.
В докладе экспертов отмечается, что «РМ находится в политическом кризисе, и власть продолжает терять в рейтинге доверия граждан, что усугубилось после судебного решения о непризнании выборов примара Кишинева, на которых одержал победу один из лидеров оппозиции - Андрей Нэстасе», - передает ИНФОТАГ,
«РМ уже столкнулась с последствиями решения суда – в июле ЕС заявил о приостановке макрофинансовой помощи, в Кишиневе регулярно проходят акции протеста, а гражданское общество призывает граждан отстаивать свои права. Уровень одобрения действий правящей коалиции во главе с ДПМ низок», - считают эксперты.
По мнению авторов доклада, «непризнание выборов, которые в принципе прошли свободно и честно, вскрыло две наибольшие потребности, в которых нуждается Молдова: реформа политического класса и системы юстиции».
«Но проведение данных изменений усложняется, тем, что общество разделено в вопросе о будущем векторе развития РМ, а также наличием замороженного Приднестровского конфликта. К внутренним проблемам республики добавляется вмешательство России, которая оказывает давление на Молдову относительно вопросов ее территориальной целостности и политической независимости», - считают эксперты, которые видят три сценария будущего Молдовы.
Первый из них – «движение в сторону квази-авторитарного режима во главе с олигархией, что будет снижать уровень демократии и приведет к изоляции со стороны западных институтов».
«Учитывая обстоятельства недавних выборов, концентрацию власти и практически тотальный контроль над СМИ, юридической системой и деловой средой, Молдова находится в серьезной опасности воплощения подобного сценария в жизнь, что будет в интересах лишь небольшой группы людей», - считают эксперты.
Другим потенциальным сценарием они называют повышение влияния России, так как Партия социалистов, «эффективно заменившая Партию коммунистов, владеет электоратом, ностальгирующим по советским временам».
«ПСРМ поддерживает значительная часть пожилых людей и русскоязычного населения. Социалисты, которые сотрудничали с ДПМ не один раз, наиболее популярная партия в Молдове, и наверняка возьмут наибольшее количество мест в парламенте. Однако, такой вариант вряд ли можно назвать наиболее жизнеспособным», - полагают эксперты.
«Единственным разумным вариантом для развития Молдовы они называют третий сценарий, который предполагает «подлинный демократический прозападный вектор».
«Экономически Молдова уже выбрала этот вариант, но он по-прежнему требует серьезных политических и юридических реформ, которые принесут изменения. Прежде чем Молдова сможет реализовать весь демократический потенциал, ей необходимо провести данные реформы. Но с уверенностью можно утверждать, что период до, во время, и после парламентских выборов 2019 г. станет критическим для всего государства», - отмечается в докладе.
Напомним: Европарламент недоволен результатами реформ в Молдове.
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