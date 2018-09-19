Резолюция в поддержку Молдовы зарегистрирована в Сенате США

15:25 19.09.2018 0 комментариев Молдова

В Сенате Соединенных Штатов Америки зарегистрирована резолюция в поддержку Республики Молдова.

Документ предусматривает подтверждение позиции Сената по укреплению отношений США – Молдова, а также оказание поддержки для обеспечения территориальной целостности страны, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Председатель парламента Андриан Канду, который находится в Вашингтоне, в ходе вчерашней встречи с председателем Подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности, членом Комиссии Сената по международным отношениям  сенатором Роном Джонсоном призвал оказать поддержку в продвижении документа.

Резолюция подтверждает позицию США в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдовы, а также суверенное право страны на создание партнерских отношений без внешнего давления, включая право на ассоциацию с ЕС или региональными организациями.

Документ поддерживает стратегический диалог между Соединенными Штатами и Республикой Молдова в целях укрепления двусторонних отношений, укрепления демократии, экономики и текущих реформ в области безопасности.

Проект резолюции Сената призывает государственного секретаря и ЮСАИД направить внимание на поддержку судебных реформ, открытого, прозрачного и демократического управления, СМИ и экономического роста, а также в области энергетической безопасности.

Сенат призывает правительство Молдовы продолжать осуществление важнейших реформ для укрепления потенциала и доверия к демократическим институтам, правосудию, борьбе с коррупцией и деятельности гражданского общества. Также они призывают правительство поощрять участие гражданского общества в борьбе с коррупцией.

Резолюция Сената подтверждает важность свободных, честных и прозрачных  выборов и поддерживает усилия в борьбе с дезинформационными кампаниями в Восточной Европе.

Конгрессмены призывают также Российскую Федерацию выполнять свои международные обязательства по выводу войск и боеприпасов с территории Республики Молдова. Также они призывают Москву воздержаться от экономических угроз и давлений на Молдову.

Кроме того, они призывают Российскую Федерацию прекратить любые действия, которые поддерживают сепаратистские движения на территории Республики Молдова.

Сенат США призывает все стороны, участвующие в урегулировании приднестровского конфликта, воздержаться от односторонних действий, которые подорвали бы усилия по выявлению мирных решений приднестровского конфликта, обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность Молдовы.



Ещё на эту тему:

16:41 19.09.2018
В Молдове существует риск прихода к власти авторитарного режима, считают эксперты
10:53 03.08.2018
Президент Молдовы пригрозил митингами в случае ограничения его полномочий парламентом
15:14 31.07.2018
Молдова заключит три новых соглашения: одно с ЕС и два СНГ
19:52 30.07.2018
Полиция Молдовы прокомментировала слухи о задержании экс-министра внутренних дел Приднестровья
13:56 25.07.2018
В МИДЕИ прокомментировали слухи о том, что Молдова перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим
15:08 24.07.2018
Израиль ведет переговоры с Молдовой о переносе посольства в Иерусалим
17:40 19.07.2018
Стратегия обороны Молдовы признала войска РФ угрозой нацбезопасности
14:15 06.07.2018
Парламент, правительство и президентура Молдовы приспустили сегодня флаги в память о жертвах сталинских депортаций в 1949 году
15:48 15.06.2018
Приднестровских сепаратистов пригласили на официальный прием в посольство Великобритании / Фото
16:17 13.06.2018
"Есть идея единого иска Грузии, Украины и Молдовы по оккупированным территориям", - спикер парламента Молдовы
14:59 22.05.2018
Додон предложил молдавским властям проводить гей-парады в здании правительства
21:21 21.05.2018
Молдова присоединилась к Меморандуму мира
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
19:59 19.09.2018
300-метровая паутина заполнила побережье в Греции / Фото
18:49 18.09.2018
Греция получит модернизированные истребители F-16
12:58 17.09.2018
В столице Македонии тысячи людей выступили в поддержку изменения названия страны и членства в НАТО и ЕС
12:01 17.09.2018
Пентагон обвинил Россию в попытке провалить исторический референдум по смене названия Македонии
Все новости страны
Грузия Грузия
18:28 19.09.2018
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
16:17 11.09.2018
В Тбилиси проходит конференция, организованная Институтом Маккейна
14:40 11.09.2018
Морские пехотинцы ЧФ России отработали десантирование на учениях в Абхазии
Все новости страны
Молдова Молдова
16:41 19.09.2018
В Молдове существует риск прихода к власти авторитарного режима, считают эксперты
15:25 19.09.2018
Резолюция в поддержку Молдовы зарегистрирована в Сенате США
17:55 18.09.2018
Трансграничное сотрудничество между Западными Балканами, Молдовой и Европой активизировано
12:11 18.09.2018
В начавшихся в Молдове военных учениях принимают участие США и Румыния
Все новости страны
Россия Россия
21:42 19.09.2018
Как Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
13:59 19.09.2018
СК России возбудил дело за сбитый сирийцами Ил-20
13:07 19.09.2018
В России для силовиков и чиновников создадут отдельную сотовую сеть
09:19 19.09.2018
В Средиземное море вошла авианосная группа ВМС США
Все новости страны
Румыния Румыния
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
Все новости страны
Турция Турция
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
14:32 19.09.2018
В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
08:46 19.09.2018
Эрдоган после договоренности с Путиным стягивает дополнительные войска в Сирию
20:30 18.09.2018
Российский президент предпочел желания Турции капризам своего подопечного сирийского диктатора
Все новости страны
Украина Украина
21:21 19.09.2018
Сирийское судно вывезло зерно из оккупированной Феодосии
20:59 19.09.2018
Заповедники Крыма стали собственностью страны агрессора
20:20 19.09.2018
В ООН призвали РФ прекратить оскорбительные рейды ФСБ по домам крымских татар
19:39 19.09.2018
В Керчи сотрудники МЧС оккупантов тушили учебный пожар на пограничном корабле
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс