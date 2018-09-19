В Сенате Соединенных Штатов Америки зарегистрирована резолюция в поддержку Республики Молдова.

Документ предусматривает подтверждение позиции Сената по укреплению отношений США – Молдова, а также оказание поддержки для обеспечения территориальной целостности страны, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Председатель парламента Андриан Канду, который находится в Вашингтоне, в ходе вчерашней встречи с председателем Подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности, членом Комиссии Сената по международным отношениям сенатором Роном Джонсоном призвал оказать поддержку в продвижении документа.

Резолюция подтверждает позицию США в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Молдовы, а также суверенное право страны на создание партнерских отношений без внешнего давления, включая право на ассоциацию с ЕС или региональными организациями.

Документ поддерживает стратегический диалог между Соединенными Штатами и Республикой Молдова в целях укрепления двусторонних отношений, укрепления демократии, экономики и текущих реформ в области безопасности.

Проект резолюции Сената призывает государственного секретаря и ЮСАИД направить внимание на поддержку судебных реформ, открытого, прозрачного и демократического управления, СМИ и экономического роста, а также в области энергетической безопасности.

Сенат призывает правительство Молдовы продолжать осуществление важнейших реформ для укрепления потенциала и доверия к демократическим институтам, правосудию, борьбе с коррупцией и деятельности гражданского общества. Также они призывают правительство поощрять участие гражданского общества в борьбе с коррупцией.

Резолюция Сената подтверждает важность свободных, честных и прозрачных выборов и поддерживает усилия в борьбе с дезинформационными кампаниями в Восточной Европе.

Конгрессмены призывают также Российскую Федерацию выполнять свои международные обязательства по выводу войск и боеприпасов с территории Республики Молдова. Также они призывают Москву воздержаться от экономических угроз и давлений на Молдову.

Кроме того, они призывают Российскую Федерацию прекратить любые действия, которые поддерживают сепаратистские движения на территории Республики Молдова.

Сенат США призывает все стороны, участвующие в урегулировании приднестровского конфликта, воздержаться от односторонних действий, которые подорвали бы усилия по выявлению мирных решений приднестровского конфликта, обеспечивающих суверенитет и территориальную целостность Молдовы.