Турция упростила получение гражданства для инвесторов. Для рассмотрения заявок инвесторов на получение турецкого гражданства будут открыты специальные офисы.

Власти Турции обнародовали новые условия получения турецкого гражданства для инвесторов, в том числе в недвижимость, сообщает Анадолу.

Согласно новым поправкам в закон Турции "О гражданстве", чтобы подать заявку на получение гражданства иностранный инвестор должен выполнить одно из следующих условий:

- приобрести в Турции недвижимость на сумму 250 тысяч долларов США (или в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме);

- создать минимум 50 рабочих мест в Турции;

- инвестировать 500 тысяч долларов в капитал турецких предприятий;

- открыть депозит в турецком банке на 500 тысяч долларов сроком минимум на три года;

- приобрести государственные долговые инструменты в Турции на 500 тысяч долларов.

Кроме того, для получения гражданства Турции иностранный гражданин может вложить средства в размере 500 тысяч долларов в акции инвестиционного фонда или фонда венчурных инвестиций сроком минимум на три года.

Для рассмотрения заявок инвесторов на получение турецкого гражданства будут открыты специальные офисы.

Напомним: Уровень инфляции в Турции достиг наивысшей за последние 15 лет отметки.