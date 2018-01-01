В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
|14:32 19.09.2018
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|Турция
Турция упростила получение гражданства для инвесторов. Для рассмотрения заявок инвесторов на получение турецкого гражданства будут открыты специальные офисы.
Власти Турции обнародовали новые условия получения турецкого гражданства для инвесторов, в том числе в недвижимость, сообщает Анадолу.
Согласно новым поправкам в закон Турции "О гражданстве", чтобы подать заявку на получение гражданства иностранный инвестор должен выполнить одно из следующих условий:
- приобрести в Турции недвижимость на сумму 250 тысяч долларов США (или в иностранной валюте, эквивалентной этой сумме);
- создать минимум 50 рабочих мест в Турции;
- инвестировать 500 тысяч долларов в капитал турецких предприятий;
- открыть депозит в турецком банке на 500 тысяч долларов сроком минимум на три года;
- приобрести государственные долговые инструменты в Турции на 500 тысяч долларов.
Кроме того, для получения гражданства Турции иностранный гражданин может вложить средства в размере 500 тысяч долларов в акции инвестиционного фонда или фонда венчурных инвестиций сроком минимум на три года.
Для рассмотрения заявок инвесторов на получение турецкого гражданства будут открыты специальные офисы.
Напомним: Уровень инфляции в Турции достиг наивысшей за последние 15 лет отметки.
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