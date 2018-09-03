После потраченных оккупантами на "реконструкцию" 167 миллионов рублей разрушается Митридатская лестница / Фото
|14:59 19.09.2018
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|Крым
В оккупированной Керчи разрушается Митридатская лестница, на укрепление которой оккупанты потратили 167 миллионов рублей (около 66 миллионов гривень).
Она является памятником архитектуры и считается одним из главных символов Керчи.
Сейчас лестница огорожена временными заборами, никаких следов деятельности строительных бригад здесь не наблюдается, передает УНИАН
Заросли плюща оплетают каменную кладку Митридатской лестницы, разросшиеся деревья перекрывают проход по пролетам. Каменные ступени крошатся, разрушаются пролеты лестницы.
Ранее популярная среди туристов и местных жителей, сейчас лестница в центре Керчи опустела.
Днем здесь греются на солнце бродячие коты, по вечерам компании прохожих распивают спиртные напитки.
Митридатская лестница – символ города Керчь и одна из главных его достопримечательностей. Она была возведена в 1840 году в честь античного царя Митридата и ведет на гору Митридат к Обелиску славы и древнему античному городу Пантикапею. Лестница насчитывает 436 ступеней. Ее каменные пролеты украшают скульптуры мифических существ – грифонов.
Напомним: Крыша Хан Джами была прочной до "реконструкции" Ханского дворца, - активист Дудаков
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