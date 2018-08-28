"Губернатор" оккупированного Севастополя Дмитрий Овсянников анонсировал реформы в сфере образования Севастополя, которое, по его словам, с каждым годом становится все хуже и хуже.

Примером станет "оптимизация" в медицине города, где сейчас под присмотром жестких менеджеров из депздрава Москвы идет сокращение числа больниц, коек и врачей, сообщают Примечания.

Отвечая на вопрос журналиста, в каких еще сферах "губернатор" панирует сотрудничать с Москвой, Дмитрий Овсянников сообщил, что на очереди — образование.

«Следующая сфера будет образование, где мы также попробуем собрать наш коллектив, поставить вызов, — сказал Овсянников. — В Севастополе с каждым годом оно (образование) становится все хуже и хуже. Я это чувствую, и по детям тоже. Снижается количество полученных баллов ЕГЭ и прочего».

По его словам, и медицина, и образование в оккупированном Севастополе сейчас администрируются чересчур по-семейному, именно из-за этого их и критикуют. Это надо менять, считает глава города.

«Школа получает места – получает финансирование. Учитель что-то сделал - получает доплату», -обрисовал желаемое будущее губернатор, видимо имея ввиду систему жестких KPI (показатели ключевой эффективности).

Он также отметил, что надо проработать вопрос доплат молодым учителям.

Напомним, ранее оккупанты признали, что состояние здравоохранения Севастополя – катастрофическое.