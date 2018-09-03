Хронологія кризи в Азовському морі - Сучасна агресивна війна - це необов'язково військові дії... / Карта
|12:12 19.09.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - може ви думаєте, що зменшення кількості публікацій в ЗМІ по Азовському морю останніми днями - свідчення, що все нормалізувалося? Це дуже наївне припущення.
Так, наприкінці серпня-початку вересня 2018 сталося декілька важливих позитивних подій (заява США та ЄС, рішення РНБО, початок базування ВМСУ в Бердянську, декілька навчань морпіхів та ВПС). Так, РФ в серпні навіть значно зменшила кількість резонансних демонстраційних затримань посеред моря з метою "заколисати" і нас, і світову спільноту, пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko
Але ось що діється насправді (приклад, просто зараз)...
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:
На початок добі 19 вересня 2018 на якірній стоянці в Азовському морі перед входом до Керченської протоки очікували дозвіл на прохід до Чорного моря і надалі за призначенням 14 суден (всі з українськими експортними вантажами загальним обсягом більш 200 тисяч тон).
Зверніть увагу на час очікування, більше половини чекають 5-8 діб:
1. REK MAJESTY Єгипет 11.09.18 13:00 - 02:00 19.09.18=181 год. з Маріуполь до Туреччини
2. EREN C Туреччина 12.09.18 08:00 - розр на 10:00 19.09.18 = 170 год. з Маріуполь до Ділішкелеси Туреччина
3. HAZAR Туреччина 13.09.18 03:00 - розр на 10:00 19.09.18=151 год. з Маріуполь до Венеція Італія
4. AMIR BEY Ліван 13.09.18 11:00 - розр на 10:00 19.09.18=143 год. з Маріуполя до Сус Туніс
5. MANDARIN Греція 13.09.18 11:00 - розр на 10:00 19.09.18=144 год. з Маріуполь до Сандерленд Британія
6. AMADORE Україна 14.09.18 00:00 - розр на 10:00 19.09.18=130 год. з Маріуполя до ? (на буксирі)
7. PEACE Болгарія 14.09.18 01:00 - розр на 10:00 19.09.18=129 год. з Маріуполь до Монфальконе Італія
8. SCHILLPLATE Німеччина 14.09.18 02:00 - розр на 10:00 19.09.18=128 год. з Бердянськ до Аліага Туреччина
9. ESTESTAR Швейцарія 15.09.18 16:00 - розр на 10:00 19.09.18=90 год. з Бердянськ до Равенна Італія
10. SANTANA Україна 16.09.18 02:00 - розр на 10:00 19.09.18=80 год. з Бердянськ до Дамієтта Єгипет
11. SENATA Австрія 16.09.18 02:00 - розр на 10:00 19.09.18=80 год. з Маріуполь до Ділішкелеси Туреччина
12. MAR BIANCO Єгипет 16.09.18 19:00 - розр на 10:00 19.09.18=63 год. з Маріуполь до Сфакс Туніс
13. GOLDEN BAY Ліван 16.09.18 20:00 - розр на 10:00 19.09.18=62 год. з Маріуполя до Бенгазі Лівія
14. ATA Туреччина 17.09.19 06:00 - розр на 10:00 19.09.18=52 год. з Маріуполь до Стамбул Туреччина
Сучасна агресивна війна - це необов'язково військові дії... Звичайно, що моряки з цих суден кожен день бачать, як повз них майже без зупинки йдуть через протоку судна з портів РФ. Подробиці та пропозиції як Україні діяти далі - трохи пізніше.
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