Российский газ и дальше должен идти через Украину - глава парламента Норвегии
|13:34 19.09.2018
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|Украина
Власти Норвегии поддерживают сохранение транзита российского газа через Украину после истечения срока действия контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" в конце 2019 года.
Об этом заявила глава парламента Норвегии Тонет Вилхелмсен Трьоен, передает Апостроф со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Мы слышим все ваши замечания. И мы поддерживаем мнение о том, что транзитная роль Украины должна сохраняться", - сказала Трьоен во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Политик также заявила о готовности Норвегии оказывать поддержку Украине в вопросах энергетики и реализации реформ.
Это первый визит Тонет Вилхелмсен Трьоен в Киев и уже третий визит высокопоставленных чиновников Норвегии в Украину за последние три недели.
Как сообщалось ранее, президент России Путин шантажирует ЕС сокращением поставок газа из-за Украины.
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