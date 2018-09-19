Власти Норвегии поддерживают сохранение транзита российского газа через Украину после истечения срока действия контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" в конце 2019 года.

Об этом заявила глава парламента Норвегии Тонет Вилхелмсен Трьоен, передает Апостроф со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы слышим все ваши замечания. И мы поддерживаем мнение о том, что транзитная роль Украины должна сохраняться", - сказала Трьоен во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Политик также заявила о готовности Норвегии оказывать поддержку Украине в вопросах энергетики и реализации реформ.

Это первый визит Тонет Вилхелмсен Трьоен в Киев и уже третий визит высокопоставленных чиновников Норвегии в Украину за последние три недели.

Как сообщалось ранее, президент России Путин шантажирует ЕС сокращением поставок газа из-за Украины.