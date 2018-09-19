В Италии планируют проведение будущих учений "Си Бриз — 2019"
|12:39 19.09.2018
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|Украина
Представители Военно-морских сил ВС Украины принимают участие в конференции по планированию украинского-американских учений "Си Бриз — 2019", которая проходит в Неаполе.
В ходе встречи разрабатывается концепция будущих учений.
Об этом сообщает пресс-центр ВМС ВС Украины, передает Украинская Служба Информации.
Целью мероприятия является определение сценария, времени и места проведения, состава участников и учебных целей будущих международных маневров.
Кроме того, в ходе конференции представитель руководящего состава украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неежпапа рассказал о текущем состоянии Военно-морских сил ВС Украины, основные направления развития в краткосрочной перспективе и ситуацию на Азовском море.
Американская сторона, в свою очередь, заверила о своей поддержке Украины и ее национального флота, а также отметила продолжение сотрудничества в сфере подготовки Военно-морских сил ВС Украины и помощи в наращивании их возможностей.
Напомним: Украина и Великобритания обсудили усиление ВМС для охраны морского побережья.
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