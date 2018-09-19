Главное военно-следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем.

В российском ведомстве сообщили, что на месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК России, пишет Украинская правда.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, что сирийские ПВО сбили российский самолет, однако Россия возложила ответственность на Израиль

Израиль возложил полную ответственность за сбитый российский самолет Ил-20 в провинции Латакия на правительство Башара Асада.