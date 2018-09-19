СК России возбудил дело за сбитый сирийцами Ил-20

13:59 19.09.2018 0 комментариев Россия

Главное военно-следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем.

В российском ведомстве сообщили, что на месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК России, пишет Украинская правда.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, что сирийские ПВО сбили российский самолет, однако Россия возложила ответственность на Израиль

Израиль возложил полную ответственность за сбитый российский самолет Ил-20 в провинции Латакия на правительство Башара Асада.



Ещё на эту тему:

18:26 23.02.2017
Адвокат подал заявление в СК РФ о покушении на убийство Кара-Мурзы-младшего
10:13 27.12.2016
В Москве найден мертвым нефтяной топ-чиновник из окружения Сечина
13:15 08.11.2016
В Москве через дыру в заборе вытащили 13 тонн красной икры
09:39 23.09.2016
В России убит чиновник из окружения Путина
09:41 16.08.2016
В центре Новороссийска неизвестные расстреляли предпринимателя
09:41 05.04.2016
В Сочи в торговом центре из трех банкоматов похитили 4,5 млн руб
09:58 11.09.2015
СМИ: Конфликт в Донбассе привел к росту преступности в Ростовской области
11:44 27.07.2015
Приехавший на Всемирные игры в США российский полицейский задержан за кражу одежды в магазине, - журналист
16:11 26.06.2014
На Кубани появились мошенники, представляющиеся вынужденными переселенцами
13:28 05.01.2014
Украв в магазине пистолет, житель Новороссийска вернулся, чтобы купить патроны
09:24 03.02.2013
На Кубани снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений
16:55 20.12.2012
Подростковая преступность на Кубани снизилась на 17%
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
19:59 19.09.2018
300-метровая паутина заполнила побережье в Греции / Фото
18:49 18.09.2018
Греция получит модернизированные истребители F-16
12:58 17.09.2018
В столице Македонии тысячи людей выступили в поддержку изменения названия страны и членства в НАТО и ЕС
12:01 17.09.2018
Пентагон обвинил Россию в попытке провалить исторический референдум по смене названия Македонии
Все новости страны
Грузия Грузия
18:28 19.09.2018
В Грузии начала работу наблюдательская миссия OSCE/ODIHR на выборах президента Грузии
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
16:17 11.09.2018
В Тбилиси проходит конференция, организованная Институтом Маккейна
14:40 11.09.2018
Морские пехотинцы ЧФ России отработали десантирование на учениях в Абхазии
Все новости страны
Молдова Молдова
16:41 19.09.2018
В Молдове существует риск прихода к власти авторитарного режима, считают эксперты
15:25 19.09.2018
Резолюция в поддержку Молдовы зарегистрирована в Сенате США
17:55 18.09.2018
Трансграничное сотрудничество между Западными Балканами, Молдовой и Европой активизировано
12:11 18.09.2018
В начавшихся в Молдове военных учениях принимают участие США и Румыния
Все новости страны
Россия Россия
21:42 19.09.2018
Как Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
13:59 19.09.2018
СК России возбудил дело за сбитый сирийцами Ил-20
13:07 19.09.2018
В России для силовиков и чиновников создадут отдельную сотовую сеть
09:19 19.09.2018
В Средиземное море вошла авианосная группа ВМС США
Все новости страны
Румыния Румыния
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
Все новости страны
Турция Турция
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
14:32 19.09.2018
В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
08:46 19.09.2018
Эрдоган после договоренности с Путиным стягивает дополнительные войска в Сирию
20:30 18.09.2018
Российский президент предпочел желания Турции капризам своего подопечного сирийского диктатора
Все новости страны
Украина Украина
21:21 19.09.2018
Сирийское судно вывезло зерно из оккупированной Феодосии
20:59 19.09.2018
Заповедники Крыма стали собственностью страны агрессора
20:20 19.09.2018
В ООН призвали РФ прекратить оскорбительные рейды ФСБ по домам крымских татар
19:39 19.09.2018
В Керчи сотрудники МЧС оккупантов тушили учебный пожар на пограничном корабле
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс