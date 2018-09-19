В России для силовиков и чиновников создадут отдельную сотовую сеть
|13:07 19.09.2018
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|Россия
Сеть беспроводной связи для чиновников и сотрудников силовых ведомств должна появиться в России к 2024 году.
Такое предложение прописано в паспорте национальной программы «Цифровая экономика», одобренном правительством, сообщает Медуза.
Сеть будет работать по технологии LTE-450, которой характерна высокая скорость и малая задержка передачи данных, сказано в документах департамента информационных технологий Москвы. Устройства в этом диапазоне могут работать в качестве раций, а также передавать видео.
Все частоты в диапазоне 450 мегагерц использует компания «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2), рассказал источник газеты. Представители Tele2 говорят, что компания готова участвовать в проекте и сейчас обсуждает это с властями.
Сколько денег потребуется на создание сети связи, в паспорте «Цифровой экономики» не сообщается. Общие затраты на национальную программу оцениваются в 73,4 миллиарда рублей.
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