Сеть беспроводной связи для чиновников и сотрудников силовых ведомств должна появиться в России к 2024 году.

Такое предложение прописано в паспорте национальной программы «Цифровая экономика», одобренном правительством, сообщает Медуза.

Сеть будет работать по технологии LTE-450, которой характерна высокая скорость и малая задержка передачи данных, сказано в документах департамента информационных технологий Москвы. Устройства в этом диапазоне могут работать в качестве раций, а также передавать видео.

Все частоты в диапазоне 450 мегагерц использует компания «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2), рассказал источник газеты. Представители Tele2 говорят, что компания готова участвовать в проекте и сейчас обсуждает это с властями.

Сколько денег потребуется на создание сети связи, в паспорте «Цифровой экономики» не сообщается. Общие затраты на национальную программу оцениваются в 73,4 миллиарда рублей.