Санкции в действии: захваченный оккупантами завод "Залив" сорвал поставку двух военных кораблей

11:59 19.09.2018 0 комментариев Крым

Передача флоту кабельных судов проекта 15310 "Свияга" и "Вятка", строящихся в сухом доке керченского судостроительного завода "Залив", задерживается. ВМФ России ожидал получить их в 2018 и 2019 годах соответственно.

Причина сдвига сроков – сложности с поставкой ряда узлов и агрегатов, в том числе из-за санкций.

Об этом Mil.Press FlotProm рассказал источник в отрасли, знакомый с ситуацией.

По его словам, сроки строительство обоих судов ушли "вправо" из-за проблем с поставкой оборудования для укладки трубопроводов.

До уточнения сроков получения необходимых комплектующих дату завершения строительства назвать нельзя, добавил источник.

В советские годы подобные суда заказывали за рубежом, создание полностью отечественной технологии прокладки кабелей под водой может потребовать дополнительных опытно-конструкторских работ и испытаний.

Источник на заводе "Залив" рассказал изданию, что корпуса "Свияги" и "Вятки" сформировали вовремя. Оба кабелеукладчика уже получили главные двигатели, генераторы, гребные электродвигатели, подруливающие устройства и сейчас ожидают винторулевые колонки (ВРК). Подруливающие устройства и ВРК для кабельных судов производит северодвинский "Центр пропульсивных систем".

Кабелеукладчики спроектировали в компании "Хотча Морское проектирование" по концепции, разработанной в 2012-2013 годах Крыловским государственным научным центром.

"Свиягу" (изначально судно называлось "Волга") и "Вятку" заложили на Зеленодольском заводе им. Горького 6 января 2015 года. Передать их планировали в 2018 и 2019 году соответственно. Кабелеукладчики достраиваются на керченском судостроительном заводе "Залив".

Назначение кабельных судов проекта 15310 – прокладка и ремонта линий связи, в том числе в полярных широтах. Водоизмещение кабелеукладчика – около 8000 тонн, длина – порядка 140 м, ширина – 19 м, осадка – 4 м. Они способны брать на борт 5-7 тысяч тонн грузов. Автономность судна – до двух месяцев.     

 



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