Расчеты комплексов «Бастион» и «Берег» Черноморского флота страны-оккупанта "отразили нападение" условного противника на полевой лагерь в Крыму, совершенное ночью.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крыминформ.

По данным пресс-службы, учение прошло в рамках лагерного сбора с подразделениями ракетных войск и артиллерии. В ходе занятий личным составом выполнены нормативы по инженерному оборудованию и маскировке огневых позиций и их смене. Артиллеристы выполнили комплекс задач по обнаружению, сопровождению и классификации морских целей. Также отработаны нормативы по организации связи, обработке и передаче данных на огневые позиции для принятия решения на применение комплексов.

В пресс-службе отметили, что полевой выход закончится выполнением боевых стрельб комплексов «Берег» по мишеням, имитирующим корабли условного противника. Для корректирования огня артиллерийских подразделений применят беспилотные летательные аппараты.

Напомним, российский морской самолет-разведчик Ил-20 был непреднамеренно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.

Ответственность за инцидент Россия возложила на Израиль.