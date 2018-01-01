Сенат США дал добро на увеличение военной помощи Украине
|11:12 19.09.2018
|0 комментариев
|Украина
В оборонном бюджете США на 2019 год, который сегодня одобрен американским Сенатом, предусмотрено увеличение помощи Украине до $250 млн.
Об этом идет речь в сообщении посольства Украины в США, передает ЛИГАНовости.
Смета по Украине на четверть — $50 млн — превышает бюджет-2018, который составлял $200 млн.
Чтобы законопроект о бюджете Пентагона вступил в силу, его должна утвердить Палата представителей США, а после — подписать президент Дональд Трамп
По тексту законопроекта, эти $250 млн выделяются, среди прочего, на военные учения, поставки военного оборудования (также летальных видов вооружений) и логистическую поддержку, передачу запчастей к ранее предоставленным вооружениям и другим военным товарам.
В список видов помощи включена также разведка в поддержку ВСУ и спецслужб Украины.
Ранее сообщалось, что США готовы оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей в Азовском море.
Ещё на эту тему:
Компания из Калифорнии выиграла контракт USAID стоимостью 85 млн долларов на повышение энергобезопасности Украины
В Одессе устанавливают блоки сирен экстренного оповещения населения - горожан просят не паниковать
Новый «пояс безопасности» Черного моря, — ответ на оккупацию Крыма
Повітряні сили ЗСУ приведені у бойову готовність - Міноборони
Великобритания передала украинской киберполиции спецоборудование
Херсонщина «вооружила» украинскую армию на 44 миллиона гривен
Украина и Канада хотят повысить эффективность миссии UNIFIER - посол