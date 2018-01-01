В оборонном бюджете США на 2019 год, который сегодня одобрен американским Сенатом, предусмотрено увеличение помощи Украине до $250 млн.

Об этом идет речь в сообщении посольства Украины в США, передает ЛИГАНовости.

Смета по Украине на четверть — $50 млн — превышает бюджет-2018, который составлял $200 млн.

Чтобы законопроект о бюджете Пентагона вступил в силу, его должна утвердить Палата представителей США, а после — подписать президент Дональд Трамп

По тексту законопроекта, эти $250 млн выделяются, среди прочего, на военные учения, поставки военного оборудования (также летальных видов вооружений) и логистическую поддержку, передачу запчастей к ранее предоставленным вооружениям и другим военным товарам.

В список видов помощи включена также разведка в поддержку ВСУ и спецслужб Украины.

Ранее сообщалось, что США готовы оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей в Азовском море.

