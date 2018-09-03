Оккупационное "правительство" Крыма расписалось в бессилии перед очередным повышением цен на топливо

10:44 19.09.2018 0 комментариев Крым

В, так называемом, "правительстве" Крыма отреагировали на новое повышение цен на бензин на аннексированном полуострове. 

Как передает корреспондент РИА Новый День, Сергей Аксенов пообещал обратиться в ФАС и прокуратуру и инициировать проверку.

По его словам, сотрудники антимонопольной службы и надзорного ведомства определят, были ли объективные причины для подорожания топлива или это стало следствием спекуляции нефтетрейдеров.

При этом он подчеркнул, что оккупационное "правительство", без обращения в надзорные органы, не может самостоятельно повлиять на владельцев АЗС в оккупированном Крыму.

«У нас никаких рычагов воздействия на нефтетрейдеров нет, мы направляем запросы в ФАС и прокуратуру, они проверяют ценообразование. И если ФАС не находит завышения или картельного сговора, то и мы никаких мер принять не можем», – цитирует «РИА Новости» Аксенова.

Напомним, Крымстат начал фиксировать новое повышение цен на топливо в сентябре – подорожали бензин и дизельное топливо. До этого стоимость бензина на АЗС несколько раз менялась – цены на топливо резко увеличились весной, а летом в службе статистики отметили незначительное снижение.

В пик роста цен крымчане в социальных сетях призвали владельцев автомобилей устроить бойкот – перестать покупать топливо на АЗС определенных компаний, что, по предположению инициаторов акции, должно было бы заставить всех нефтетрейдеров снизить цены.

Высокие цены на бензин в оккупированном Крыму не раз привлекали внимание не только сотрудников ФАС по оккупированному Крыму, но и главного управления.

Руководитель ФАС Игорь Артемьев даже обещал разорять собственников АЗС, увеличив штрафы до миллиарда рублей, но на ценовой политике нефтетрейдеров в итоге это так и не отразилось.

Между тем, возглавлявший антимонопольную службу в оккупированном Крыму Тимофей Кураев добился взыскания с крымских владельцев автозаправочных станций штрафа суммой 129 миллионов рублей, после того как был доказан факт картельного сговора.

Руководитель ФАС по оккупированному Крыму сменился после того как Кураев был найден мертвым в своей квартире в ноябре 2017 года.

Напомним: Оккупационные власти Крыма продадут несколько автозаправок и базу отдыха.
 



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