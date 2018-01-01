«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
|09:52 19.09.2018
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|Румыния
Правительство Румынии приняло постановление о проведении 6 и 7 октября нынешнего года национального референдума о внесении поправок в статью 48 Конституции страны и замены синтагмы «семья создается при обоюдном согласии двух супругов» на словосочетание «семья создается между мужчиной и женщиной».
Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«Хочу заметить, что референдум не направлен против сексуальных меньшинств, а его проведение продиктовано желанием самих граждан страны», - отметила на заседании правительства премьер Виорика Дэнчилэ.
Ранее Конституционный суд Румынии одобрил парламентское постановление о внесении поправок в Конституцию. На референдуме гражданам предстоит ответить на вопрос, «согласны ли они с Законом о внесении поправок в Конституцию Румынии в утвержденной парламентом формулировке?».
По предварительным данным, на организацию и проведение плебисцита из румынского бюджета будет израсходовано чуть более 160 миллионов румынских леев (около 35 миллионов евро).
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