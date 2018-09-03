Крымские власти недооценивают масштабы возможных последствий экологического инцидента в Армянске.

Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

По его словам, после выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на севере аннексированного полуострова возникла катастрофическая экологическая ситуация, которая может грозить ухудшением здоровья тысячам крымчан. При этом жители города и близлежащих населенных пунктов, страдающие аллергиями, и вовсе подвергаются смертельной опасности.

По его мнению, любое замалчивание происходящего в Армянске «преступно». А главная вина за произошедшее лежит на украинском олигархе Дмитрии Фирташе, которому принадлежат структуры, управляющие армянским филиалом ООО «Титановые инвестиции». Так как Фирташ, по словам политолога, занимается бизнесом по принципу «минимизации расходов и максимизации прибыли».

Как утверждает Олег Бондаренко, призвать Фирташа к ответу за инцидент в Армянске должны российские власти. А контролирующие органы в оккупированном Крыму должны были пристально следить за работой экологически неблагополучного предприятия и оперативно реагировать на все нарушения.

Напомним: Оккупанты пригрозили отобрать скандальный завод Фирташа.