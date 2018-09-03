В Средиземное море вошла авианосная группа ВМС США
|09:19 19.09.2018
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|Россия
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным ударным авианосцем "Гарри Трумэн" вошла в акваторию Средиземного моря, планируя начать там ряд операций, направленных на поддержку союзников.
Об этом сообщила пресс-служба американских ВМС, передает Укринформ.
"Операции проводятся для продолжения поддержки союзников по НАТО, европейских и африканских стран-партнеров, партнеров по коалиции и интересов национальной безопасности США в Европе и Африке", - отмечается в сообщении.
Помимо авианосца, который несет девять эскадрилий палубной авиации, в том числе вертолеты, в состав группы входят ракетный крейсер "Нормандия" и несколько ракетных эсминцев.
Командующий Шестым флотом США Лайза Франчетти отметила, что в ходе пребывания группы в Средиземноморье планируется отработать "весь спектр морских операций".
По данным западных наблюдателей, на данный момент силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 204 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.
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