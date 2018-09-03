Украина благодарна МАГАТЭ за неизменную позицию относительно признания АРК Крым неотъемлемой частью территории Украины.

Об этом заявил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Игорь Плачков, который возглавляет украинскую делегацию на сессии Генеральной Конференции МАГАТЭ в Вене, сообщает корреспондент Укринформа.

"С начала агрессии вооруженных сил России в феврале 2014 года Агентство надежно доказывает, что площадка МАГАТЭ никогда не будет использоваться для наглых попыток признания каких-либо изменений в статусе Крыма. В этой связи мы высоко ценим важную роль, которую Агентство играет в преодолении сегодняшних общих вызовов в соответствии с положениями своего устава и резолюций Генеральной Ассамблеи", - заявил Плачков.

В выступлении председатель Госатомрегулирования также подчеркнул, что Украина была одной из стран-основательниц МАГАТЭ и активно поддерживает Агентство в его программах и инициативах. В частности, важными для Украины являются проекты в рамках Программы технического сотрудничества, которые направлены в поддержку реализации мероприятий снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и обращения с радиоактивными отходами.

Плачков также проинформировал, что за прошлый год Украина сделала ряд важных шагов по развитию сектора атомной энергетики. В частности, это касается продления срока эксплуатации трех энергоблоков, начала строительства Хранилища по хранения отработанного ядерного топлива, а также полной загрузки энергоблока ВВЭР советского дизайна на "Южно-Украинской АЭС" топливом производства компании Westinghouse.

Очередная 62-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ началась в Венском международном центре 17 сентября и будет проходить до 21 сентября.

В начале заседания страны-участницы единодушно поддержали назначение президентом Генеральной конференции представителя от Восточноевропейской группы стран. Президентом 62-й сессии была избрана председатель Органа ядерного регулирования Словацкой Республики Марта Зиякова.

Участники Генеральной конференции заслушали обращение от имени генсека ООН, генерального директора МАГАТЭ и вновь избранного президента Генеральной конференции, после чего начались общие дебаты стран-членов МАГАТЭ.

В течение сессионной недели уполномоченные делегации стран-членов Агентства будут обсуждать ключевые вопросы деятельности организации, в числе которых - одобрение бюджета Агентства на 2019 год, определение приоритетов по программам деятельности по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, безопасности отходов, ядерной защищенности. Страны также обсудят результаты проведенной в 2017 году Агентством версификационной деятельности и направления повышения эффективности существующей системы гарантий, перспективы развития современной науки и технологий, программ технического сотрудничества и т. п.

В состав украинской делегации входят представители министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Верховной Рады Украины, Государственного Агентства по управлению зоной отчуждения, Администрации Президента Украины, ГП НАЭК "Энергоатом", ГП ГНТЦ ЯРБ.