Турция перебросит больше войск в провинцию Идлиб в Сирии после того, как удастся заключить соглашение с Россией по новой демилитаризованной зоне в регионе, из которой должны выйти "радикальные" повстанцы до 10 октября.

Об этом пишет Reuters, передает Европейская правда.

Дамаск также приветствовал намерения заключить такое соглашение, но пообещал продолжать свои усилия, чтобы вернуть "каждый дюйм" Сирии. Иран, второй главный союзник сирийского президента Башара Асада, заявил, что "ответственная дипломатия" предотвратила войну в Идлибе.

Это соглашение уменьшило угрозу наступления сирийского правительства. Идлиб - последнее прибежище для гражданских лиц и повстанцев, мигрировавших из других районов Сирии, а также для мощных джихадистских сил (около 10 тысяч боевиков). Турция ранее установила 12 военных постов в Идлибе и уже стягивает технику на границу с Сирией.

США также выступают за устранение террористов из региона и дали понять, что будут реагировать на наступление Асада и РФ, только если в ходе него будет применено химическое оружие.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом создать демилитаризованную зону в Идлибе, чтобы разделить силы правительственных сирийских войск и сирийских повстанцев.

Таким образом, по крайней мере на данный момент, Россия фактически поставила свои связи с Турцией выше достижения цели вернуть всю Сирию под власть Асада.

Напомним: Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников.