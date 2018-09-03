Без Крыма не было бы Сирии. Для Кремля стратегическое значение Крыма и Севастополя важнее «морального»
|08:34 19.09.2018
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|Крым
Военные базы России в оккупированном Крыму и Сирии необходимы для обороны в случае возможного нападения США и их союзников.
Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил израильский военно-политический аналитик Яков Кедми.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кедми считает, что Россия в первую очередь преследовала интересы стратегической обороны, решив оказать военную поддержку Сирии.
«Чтобы эскадра, которая строится в Средиземном море, могла противостоять угрозе с этого направления – от шестого флота ВМС США и южного фланга НАТО. Это основная цель. При всей моральной (значимости) базы Севастополя – Крым то же самое. Без Крыма не было бы Сирии», – пояснил Кедми.
По его мнению, эта «цель достигается». Так как американский флот все чаще располагается в Италии – в Неаполе и к западу от него, но не в той части Средиземного моря, откуда можно с удобных позиций вести ракетные обстрелы России.
Кроме того, по его словам, для существования российских баз в Сирии, необходима политическая устойчивость государства.
Кедми считает, что если бы не оказанная Россией помощь Дамаску, страну сейчас возглавлял бы не действующий президент Башар Асад, а главарь запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.
Напомним: России аннексированный Крым для мира не нужен, он нужен именно для войны. Крым: военная база, а не захваченный пляж.
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