Дождались: Башкирия обошла аннексированный Крым по числу туристов

07:59 19.09.2018 0 комментариев Крым

Российскую республику Башкортостан посетили 6 миллионов туристов за 8 месяцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции для журналистов сообщил глава республики Рустем Хамитов.

За 8 месяцев Башкортостан уже посетило 6 миллионов человек. 3 миллиона человек побывали в  отелях и гостиницах. 2 миллиона пролечились в санаториях и курортах. И примерно миллион выбрали дикий туризм. Это намного больше, чем было 3-4 года назад.

К началу сентября в аннексированном Крыму насчитали более 5 миллионов отдыхающих. По данным так называемого «комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму», это на 28% больше, чем было в 2017 году.

Напомним, ранее успешность сезона в оккупированном Крыму оценил глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. По его информации, на середину августа насчитывалось 4,3 миллиона туристов.

Для желающих сравнить туристические потенциалы Башкирии и оккупированного Крыма некоторым утешением, возможно, послужит то, что по населению уральская республика превосходит аннексированный полуостров в два раза, а по площади – в пять раз.

Правда, ближайшее тёплое море (Каспийское) находится на расстоянии приблизительно 900 километров от столицы республики Уфы.
 



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