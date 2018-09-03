Крымскотатарский политзаключенный, фигурант "дела Веджие Кашка" 66-летний Асан Чапух третий день держит голодовку.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в своем Facebook, передает QHA.

Со слов Наумлюка, Чапух написал официальное обращение по этому поводу на имя руководства симферопольского СИЗО.

Наумлюк отметил, что состояние здоровье Чапуха крайне ухудшилось и не позволяет ему принимать участие в судебных процессах и следственных действиях. Крымский татарин требует изменить ему меру пресечения на домашний арест или оказывать своевременную медицинскую помощь.

Напомним, у еще одного политзаключенного Балуха проблемы с сердцем, однако, он заявил, что голодовку не прекратит.

Верховная Рада выдвигает кандидатуру осужденного в России и объявившего бессрочную голодовку украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Сенцов стал первым лауреатом премии Russian ID Award – за несокрушимость в борьбе за свободу.