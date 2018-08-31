Оккупанты в Крыму незаконно используют свыше 500 украинских частот - представитель президента
|07:22 19.09.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму незаконно используют 500 частот. Это позволяет РФ распространять вещание пропагандистских ресурсов не только на аннексированный полуостров, но и на юг Херсонщины.
Об этом сообщил 18 сентября постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин на заседании комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи, передает QHA.
"Государство-агрессор незаконно использует в Крыму более 500 частот. Соответственно, в последние месяцы мы можем констатировать не только почти полное отсутствие украинского вещания в Крыму, но и распространение вещания с временно оккупированных территорий на прилегающие регионы Херсонщины", — сообщил Бабин.
По его словам, причина такой ситуации - ввод оккупантами новой радиотелевизионной станции “Соленое озеро” возле Джанкоя.
"В мае этого года россияне запустили мощную станцию “Соленое озеро” возле Джанкоя. Их мощности в распространении незаконного телерадиовещания на подконтрольную территорию значительно усилились. С украинской стороны у нас есть только одна башня, которую запустили в работу — Чонгар. Причем она частная, есть некоторые ограничения вещания. Вторая башня на Чаплинке не запущена в работу", — сообщил Бабин.
Напомним, в Нацсовете по вопросам телерадиовещания заявили, что любое распределение данных радиочастот незаконно, так как радиоресурс был украден оккупантами вместе с Крымом.
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