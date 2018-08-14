Российский президент предпочел желания Турции капризам своего подопечного сирийского диктатора

20:30 18.09.2018 0 комментариев Турция

До этого времени все указывало на то, что вот-вот в Идлибе начнется горячая пора войны.

Но неожиданно президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган и российский автократ Владимир Путин встретились в Сочи.

Они договорились создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения армии Башара Асада и сирийской оппозиции, протяженностью 15-20 километров, пишет Die Zeit, передает УНИАН.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу тоже заверил, что в Идлибе не будет никакого масштабного наступления армии Сирии при поддержке авиации России.

Die Zeit напоминает, что сирийская провинция – последний кусок территории страны, которую не контролирует Асад.

«Неожиданная договоренность в Сочи свидетельствует о том, что у Путина в Сирии вовсе не неограниченное поле для маневров», - говорится в статье.

По мнению эксперта по Ближнему Востоку московского Центра Карнеги Марианны Беленькой, главная причина появления договоренностей Эрдогана и Путина – это «нежелание Москвы ссориться с Турцией».

А Идлиб находится под контролем Анкары.

Россия долгое время работала над тем, чтобы закрепить определяющее значение для себя, Турции и Ирана в завершении войны в Сирии. И не только потому, что так США и другие страны запада не смогут настаивать на свержении режима Асада.

Для Москвы важно, прежде всего, то, что благодаря сотрудничеству с Анкарой и Тегераном она может ограничить участие своих сил в сирийской войне, не уступая при этом военные успехи. 

Расходы России на авантюру в Сирии засекречены. Однако, независимые оценки свидетельствуют о том, что речь идет о миллиарде долларов в год. Это тяжелая ноша для Кремля, учитывая обвал рубля, который усугубляется санкциями Запада, введенными за российское вторжение в Украину.

Если Турция и Иран покинут Сирию, финансовое бремя войны для России значительно увеличится.

Издание напоминает, что сейчас особенно не удачный момент для того, чтобы ссориться с Турцией за Идлиб. Ведь из-за новых деталей дела об отравлении Сергея Скрипаля на территории Великобритании над Россией нависает угроза введения новых экономических санкций.

 



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