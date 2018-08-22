Авиакомпания Азимут запустит новые рейсы из оккупированного Симферополя

20:58 18.09.2018 0 комментариев Крым

Российская авиакомпания «Азимут» начнет осуществление рейсов Симферополь – Ростов-на-Дону и Симферополь – Москва с 28 и 29 октября.

Об этом сегодня, 18 сентября, сообщила пресс-служба "международного" аэропорта Симферополь, передает Крыминформ.

Рейсы в Ростов-на-Дону будут осуществляться с 28 октября. Они будут выполняться три раза в неделю по вторникам, субботам и воскресеньям в 21.45 и 19.20. Прибытие в 23.05 и 20.45 по местному времени.

С 29 октября «Азимут» запускает рейсы в Москву (Внуково). Перелеты будут осуществляться пять раз в неделю, с 14 ноября рейсы станут ежедневными. Вылет из Симферополя назначен на 16.00, посадка по расписанию в 18.30.

Перелеты будут осуществляться на воздушных судах SukhoiSuperjet 100 вместимостью до 103 кресел.

«Азимут» открыл свои перелеты из Симферополя в июне 2018 года. Рейсы осуществляются по трем направлениям – Ростов-на-Дону, Краснодар и Минеральные воды. Всего авиакомпания перевезла на крымском направлении почти 14 тысяч пассажиров.



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