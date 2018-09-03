Джемилев рассказал о вкладе крымских татар в переговоры относительно Томоса

20:20 18.09.2018 0 комментариев Крым

Представители крымскотатарского народа вели переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о предоставлении Украине Томоса.

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью "ВВС Украина", передает УНН.

"В этом направлении у нас была очень серьезная работа. Мы системно работали и объясняли Эрдогану, как важно для Украины и крымских татар, чтобы в Украине была независимая поместная православная церковь", - рассказал нардеп.

По его словам, украинская сторона сумела заинтересовать турецкого президента тем, что Мекка для православных после получения Томоса и автокефалии украинской церкви переместится из Москвы в Стамбул, что имеет большое политическое значение для самой Турции.

При этом Джемилев отметил, что в начале работы над получением Томоса Эрдоган ожидал большого давления на патриарха Варфоломея не столько со стороны Москвы, сколько из Афин. Однако, благодаря положительному стечению обстоятельств, РФ умудрилась перессориться и с Грецией.

Политик также объяснил, что позиции Украины в Турции очень сильны, поскольку в стране проживает большая крымскотатарская диаспора, насчитывающая от 3 до 5 млн граждан и имеет большое электоральное значение.

Напомним, предоставление автокефалии Украинской православной церкви после назначения экзархов Вселенским патриархом Варфоломеем I в Киеве состоится быстрее, чем ожидалось ранее.



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