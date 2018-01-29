В оккупированном Крыму т.н. "Государственное автономное учреждение Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" выставит на аукцион автозаправки и склад ГСМ.

Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма, передает Крыминформ.

"В частности, на торги планируется выставить недвижимое и движимое имущество автозаправочных станций, склад ГСМ в Симферополе за 32 млн 872 тыс рублей, недвижимое имущество базы отдыха «Морской берег» в Ленинском районе за 5 млн 363 тыс рублей, а также ряд движимого имущества", – говорится в сообщении.

Денежные средства, вырученные от реализации имущества, поступят в бюджет оккупированного Крыма и могут быть направлены на осуществление компенсационных выплат.

Напомним: Оккупанты продолжают перераспределять " национализированные" земли и имущество Ялты.