Оккупационные власти Крыма продадут несколько автозаправок и базу отдыха
|19:55 18.09.2018
|0 комментариев
|Крым
В оккупированном Крыму т.н. "Государственное автономное учреждение Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" выставит на аукцион автозаправки и склад ГСМ.
Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма, передает Крыминформ.
"В частности, на торги планируется выставить недвижимое и движимое имущество автозаправочных станций, склад ГСМ в Симферополе за 32 млн 872 тыс рублей, недвижимое имущество базы отдыха «Морской берег» в Ленинском районе за 5 млн 363 тыс рублей, а также ряд движимого имущества", – говорится в сообщении.
Денежные средства, вырученные от реализации имущества, поступят в бюджет оккупированного Крыма и могут быть направлены на осуществление компенсационных выплат.
Напомним: Оккупанты продолжают перераспределять " национализированные" земли и имущество Ялты.
Ещё на эту тему:
Расходы бюджета Крыма более чем в 3 раза больше собственных доходов
2/3 бюджета Крыма - деньги россиян
Бюджет оккупированного Крыма урезали на 5 миллиардов
Российские фирмы разворовывают бюджет оккупированного Севастополя
Дефицит крымского бюджета вырос почти на 700 млн рублей
Расходы крымского бюджета за три года увеличились на 60%
Крым вернет Российской Федерации более 5 млрд неосвоенных рублей
Бюджет-2018: как оккупированный Крым будет формировать и тратить
В ялтинском бюджете в этом году не нашлось денег на зимний фестиваль «Рождественские гуляния»