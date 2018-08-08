Пограничники оккупированного Крыма получили новый катер на воздушной подушке / Фото, видео

19:38 18.09.2018 0 комментариев Крым

На вооружение крымских пограничников поступил новый катер на воздушной подушке А-25ПС.

Это первый в России катер данного проекта, сделанный специально по заказу Пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил PortNews.

«Этот бронированный катер может вместить целый взвод и способен разогнаться до 50 узлов, на участке, где он будет нести службу – это достаточная скорость. Катер может передвигаться по воде, суше и льду и никаких ограничений из-за погоды для него не существует», — рассказал офицер службы в городе Джанкой Пограничной управления ФСБ России по оккупированному Крыму Артем Коваль.

Новейший катер проекта А-25ПС был разработан в судостроительной компании «Аэроход» в Нижнем Новгороде и собран на заводе «Море».

До 2020 года планируется создать 20 подобных катеров. Длина судна 17 м, ширина 8 м. Дальность хода до 500 км.

Напомним, В Азовском море к патрулированию приступили три бронированных катера Военно-морских сил Украины.

Фото, видео с сайта Аэроход



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