Пограничники оккупированного Крыма получили новый катер на воздушной подушке / Фото, видео
|19:38 18.09.2018
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|Крым
На вооружение крымских пограничников поступил новый катер на воздушной подушке А-25ПС.
Это первый в России катер данного проекта, сделанный специально по заказу Пограничного управления ФСБ России в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил PortNews.
«Этот бронированный катер может вместить целый взвод и способен разогнаться до 50 узлов, на участке, где он будет нести службу – это достаточная скорость. Катер может передвигаться по воде, суше и льду и никаких ограничений из-за погоды для него не существует», — рассказал офицер службы в городе Джанкой Пограничной управления ФСБ России по оккупированному Крыму Артем Коваль.
Новейший катер проекта А-25ПС был разработан в судостроительной компании «Аэроход» в Нижнем Новгороде и собран на заводе «Море».
До 2020 года планируется создать 20 подобных катеров. Длина судна 17 м, ширина 8 м. Дальность хода до 500 км.
Напомним, В Азовском море к патрулированию приступили три бронированных катера Военно-морских сил Украины.
Фото, видео с сайта Аэроход
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