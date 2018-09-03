Жуткие последствия "химатаки" в оккупированном Крыму: животные умирают в мучениях

19:11 18.09.2018 0 комментариев Крым

Крымчане продолжают массово жаловаться на последствия химических выбросов на аннексированном полуострове.

Ситуация продолжает обостряться не только в Армянске, но и в Яны-Капу. Местные жители пишут о гибели животных в муках, публикуя фотографии несчастных питомцев.

"У соседей кошка умерла. Рвала коричневой пеной и скончалась", - пишут в сети, передает УНИАН.

Страдают от происходящего и люди, в то время как власти заверяют, что с экологической ситуацией на полуострове все нормально.

"Текут слезы и сопли, горло болит и отекает, как при начале ангины. Болит и кружится голова, появляется кашель. По горячим телефонам отвечают, что это обычный туман. Конечно, мы здесь привыкли к химии, но такого раньше не было", - сообщают жители Яны-Капу.

 Как сообщалось, в ночь на 24 августа на севере оккупированного Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из завода «Крымский титан». 

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрылись ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе ощущался стойкий запах кислоты. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения.

В четверг, 13 сентября, в городе Армянск в аннексированном Крыму, где недавно случилась экологическая катастрофа, вероятно, произошел повторный выброс серной кислоты.

 



 



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