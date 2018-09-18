Греция получит модернизированные истребители F-16
|18:49 18.09.2018
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|Греция
Греция через четыре года получит глубокомодернизированные истребители F-16. Всего обновят 85 самолетов.
Как пишет издание Warspot, модернизацию будет проводить корпорация Lockheed Martin из США. F-16 Fighting Falcon ("Атакующий сокол") модернизируют до варианта F-16 Viper ("Гадюка"), передает Российская Газета.
Этот процесс растянется на четыре года. Сначала будет разработан прототип, затем начнется непосредственное обновление, а через четыре года летчики начнут проходить переобучение.
Кстати, сначала Греция хотела модернизировать 123 истребителя F-16 Fighting Falcon, но потом остановились на 85.
В американской корпорации утверждают, что после модернизации от старых истребителей останется только фюзеляж, все остальное поменяют. Смонтируют современную установку APG-83 SABR с активной фазированной антенной решеткой. Радар позволит значительно быстрее обнаруживает цели. Еще в модернизированном истребителе увеличат производительность бортового компьютера, установят систему радиолокационной борьбы и автоматического уклонения от столкновений, если летчик неожиданно потеряет сознание.
F-16 Fighting Falcon - самый распространенный истребитель четвертого поколения в мире. Его спроектировали в 1974 году, в эксплуатацию передали через пять лет. Выпущено более 4,5 тысячи машин. Эти истребители стоят на вооружении многих стран мира.
Напомним: В планах США усиление военного присутствия в Греции.
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