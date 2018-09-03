Верховная Рада выдвигает кандидатуру осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

За принятие соответствующего проекта постановления №9040 проголосовали 245 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Рада одобрила и направила текст заявления Норвежскому Нобелевскому комитету по выдвижению кандидатуры Сенцова на Нобелевскую премию мира.

В тексте заявления отмечается, что украинского режиссера выдвигают за проявление героического ненасильственного протеста против оккупации Крыма Россией в течение 4 лет, за отстаивание прав человека и за готовность пожертвовать своей жизнью ради свободы других.

Как сообщалось, 28 августа бывший Президент Польши (1990–1995 годы) Лех Валенса инициировал выдвижение Сенцова на получение Нобелевской премии мира.

Напомним: В Европарламенте Сенцова выдвинули на премию Сахарова.

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