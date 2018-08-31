Трансграничное сотрудничество между Западными Балканами, Молдовой и Европой активизировано

17:55 18.09.2018 0 комментариев Молдова

Министры внутренних дел пяти стран-членов ЕС, пяти стран Западных Балкан и Молдова договорились об автоматическом обмене данными в рамках усиления трансграничного сотрудничества.

Соответствующие соглашения были подписаны 13 сентября во время министерской конференции «Безопасность и миграция — содействие партнерству и устойчивости» в Вене, передает allmoldova.

«Сегодня мы договорились повысить уровень трансграничного сотрудничества с Западными Балканами. Это отражает важную веху в борьбе с организованной преступностью, торговлей людьми и экстремизмом или терроризмом в центральной и юго-восточной Европе», — заявил глава МВД Австрии Герберт Кикл.

Договоренности – меморандум о сотрудничестве и имплементационное соглашение – касаются автоматического обмена базами данных ДНК, отпечатков пальцев, регистрации транспортных средств. Свои подписи под соглашением Police Cooperation Convention for Southeast Europe (PCC SEE) поставили министры внутренних дел Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Венгрии, Македонии, Молдовы, Черногории, Румынии, Сербии, Словении и Австрии.

Участие в двухдневной конференции в австрийской столице берут представители стран Евросоюза, Западных Балкан, европейских и международных институтов, а также других приглашенных стран.

Первый день конференции сфокусирован на обсуждении сотрудничества с западно-балканскими странами по вопросам убежища, миграции, управления границами, а также европейских ценностей, экстремизма и терроризма. Второй день конференции посвящен сотрудничеству с Северной Африкой.

Напомним: В начавшихся в Молдове военных учениях принимают участие США и Румыния.



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