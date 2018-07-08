Херсонец протаранил российское судно «Механик Погодин» / Фото

17:28 18.09.2018 0 комментариев Украина

Воскресенье, 16 сентября, «диверсант-одиночка» протаранил арестованное российское судно «Механик Погодин», пришвартованное у херсонской Нефтегавани.

Моторная лодка с символичным для данного случая названием «Крым» вечером врезалась в борт «Механика Погодина», сообщает местное издание Новый день.

Борт из прочного металла поврежден не был, а лодку отбросило на бетонный причал, и порядком помяло. Тем не менее, ее 38-летний владелец выжил, но с проломленной головой, рваной раной на затылке, и множественными ушибами по всему телу. С места аварии его перевезли в областную клиническую больницу.

Причины аварии на воде устанавливаются. Однако вряд ли мотивом действий херсонца было желание насолить российским оккупантам путем повреждения грузового судна.

Все было достаточно банальным: мужчина управлял «моторкой», будучи под хмельком. В потемках (около восьми часов вечера) он слишком поздно заметил, что впереди – препятствие, и не успел отвернуть либо затормозить. За что и поплатился собственным здоровьем.

Напомним: Компания «В.Ф. Танкер» приняла решение о полной смене команды судна «Механик Погодин».



Ещё на эту тему:

13:15 08.09.2018
В Керченском проливе спасли 7 человек с затонувшего буксира
10:40 21.08.2018
Танкер «Pantelena» с 19 членами экипажа на борту не могут найти шестые сутки
18:33 17.08.2018
Морське блокування силами РФ Маріуполя та Бердянська в 1-й половині серпня 2018: нові тенденції
13:28 02.08.2018
Блокування портів Маріуполя та Бердянська силами РФ: статистика та тенденції
20:49 10.07.2018
Затримання суден, що йдуть до/з Маріуполя та Бердянська, в Азовському морі береговою охороною ФСБ РФ - База даних
11:31 08.07.2018
Из-за аварии железнодорожного парома «Анненков» остановлена работа Керченской паромной переправы в оккупированном Крыму
10:24 08.07.2018
Авария железнодорожного парома «Анненков» на Керченской паромной переправе в оккупированном Крыму - фоторепортаж
13:36 02.07.2018
В акватории Херсонской верфи SMG произошло возгорание сухогруза
09:01 16.06.2018
За місяць берегова охорона ФСБ Росії 49 разів затримувала в Азовському морі судна, що йдуть до українських портів
16:22 06.06.2018
Российский танкер «Волгонефть-214» задел дно при прохождении Керченского пролива
13:56 19.03.2018
Турецкий сухогруз Berg повторно затонул в Крыму
19:00 05.03.2018
В Керченском проливе столкнулись два российских корабля
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
18:49 18.09.2018
Греция получит модернизированные истребители F-16
12:58 17.09.2018
В столице Македонии тысячи людей выступили в поддержку изменения названия страны и членства в НАТО и ЕС
12:01 17.09.2018
Пентагон обвинил Россию в попытке провалить исторический референдум по смене названия Македонии
09:35 14.09.2018
В Греции скала рухнула на пляж / Видео
Все новости страны
Грузия Грузия
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
16:17 11.09.2018
В Тбилиси проходит конференция, организованная Институтом Маккейна
14:40 11.09.2018
Морские пехотинцы ЧФ России отработали десантирование на учениях в Абхазии
17:15 10.09.2018
Грузия упростит таможенные процедуры
Все новости страны
Молдова Молдова
17:55 18.09.2018
Трансграничное сотрудничество между Западными Балканами, Молдовой и Европой активизировано
12:11 18.09.2018
В начавшихся в Молдове военных учениях принимают участие США и Румыния
10:20 18.09.2018
Миссия ОБСЕ в Молдове выразила озабоченность несанкционированными военными учениями в Зоне безопасности
20:33 12.09.2018
Патриарх Кирилл поставил крест на приглашении президента Молдовы на «всемирный конгресс семей»
Все новости страны
Россия Россия
16:36 18.09.2018
Армия Израиля привела четыре аргумента, почему за инцидент с российским самолетом несет ответственность режим Асада
14:05 18.09.2018
Сирийские ПВО сбили российский самолет, однако Россия возложила ответственность на Израиль
13:00 18.09.2018
Российский военный концерн «Калашников» займется образовательными проектами для «Юнармии»
10:48 18.09.2018
Россия надеется договориться о строительстве фрегатов для Индии
Все новости страны
Румыния Румыния
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
20:25 07.09.2018
Румыния стала одной из самых антироссийских стран
Все новости страны
Турция Турция
20:30 18.09.2018
Российский президент предпочел желания Турции капризам своего подопечного сирийского диктатора
13:56 18.09.2018
СМИ: Турция расследует поставки угля из оккупированного Донбасса
08:35 18.09.2018
На Северном Кипре могут появиться турецкие военные базы - Эрдоган
09:15 14.09.2018
В Турции запретили покупать недвижимость за валюту
Все новости страны
Украина Украина
20:58 18.09.2018
Авиакомпания Азимут запустит новые рейсы из оккупированного Симферополя
20:20 18.09.2018
Джемилев рассказал о вкладе крымских татар в переговоры относительно Томоса
19:55 18.09.2018
Оккупационные власти Крыма продадут несколько автозаправок и базу отдыха
19:38 18.09.2018
Пограничники оккупированного Крыма получили новый катер на воздушной подушке / Фото, видео
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс