Херсонец протаранил российское судно «Механик Погодин» / Фото
|17:28 18.09.2018
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|Украина
Воскресенье, 16 сентября, «диверсант-одиночка» протаранил арестованное российское судно «Механик Погодин», пришвартованное у херсонской Нефтегавани.
Моторная лодка с символичным для данного случая названием «Крым» вечером врезалась в борт «Механика Погодина», сообщает местное издание Новый день.
Борт из прочного металла поврежден не был, а лодку отбросило на бетонный причал, и порядком помяло. Тем не менее, ее 38-летний владелец выжил, но с проломленной головой, рваной раной на затылке, и множественными ушибами по всему телу. С места аварии его перевезли в областную клиническую больницу.
Причины аварии на воде устанавливаются. Однако вряд ли мотивом действий херсонца было желание насолить российским оккупантам путем повреждения грузового судна.
Все было достаточно банальным: мужчина управлял «моторкой», будучи под хмельком. В потемках (около восьми часов вечера) он слишком поздно заметил, что впереди – препятствие, и не успел отвернуть либо затормозить. За что и поплатился собственным здоровьем.
Напомним: Компания «В.Ф. Танкер» приняла решение о полной смене команды судна «Механик Погодин».
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