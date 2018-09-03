Пострадавшим от химвыбросов крымчанам вместо компенсаций предлагают медпомощь
|16:09 18.09.2018
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|Крым
Жители Армянска обратились к администрации с письмом, в котором просят организовать работу независмых медиков на территории города.
Документ уже собрал 200 подписей жителей и передан, так называемому "главе городской администрации" Василию Телиженко.
Главным требованием является организовать в городе работу независимых медицинских лабораторий и узких специалистов - офтальмолога, пульмонолога, гастроэнтеролога. Жители также просят, чтобы медицинское обледование было бесплатным, сообщает Объектив.
Инициативная група предложила вызвать мед работников из Симферополя, объясняя это недоверием к местным специалистам.
В свою очередь глава города пообещал, что Министерство здравоохранения оккупированного Крыма организует выездные приемы специалистов из клиник, специально для жителей Армянска.
- Мы договорились, что, начиная с этой среды, еженедельно будут приезжать врачи и специалисты, которых у нас сегодня нет. Буквально в эту среду будет первый заезд. Министр здравоохранения Крыма пообещал, что как минимум в течение четырех недель врачи будут приезжать для приема, - заявил Телиженко.
В свою очередь Владимир Константинов сообщил, что вопрос с компенсацией для жителей, пострадавших от вреждных выбросов, пока не рассматривается.
Он сообщил, что горожане неоднократно поднимали вопрос о компенсациях.
- Хочу сразу сказать, что этот вопрос сейчас не рассматривается, пока не будет заключений соответствующих и отвечающих за это профильных ведомств - Росприроднадзора. Когда окончательно получим, будем готовы ответить, - говорит Константинов.
Ранее сообщалось, что в Крыму создадут специальную комиссию, которая оценит ущерб от выбросов в Армянске для определения суммы компенсации местным жителям. Горожане пожаловались, что у них "выгорел" весь урожай, люди боятся употреблять в пищу овощи, ягоды, они остались без консервации на зиму. В то же время сообщения о падеже скота не подтвердились.
Напомним: Оккупанты заявляют, что риска роста заболеваний из-за новых выбросов на Титане нет.
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