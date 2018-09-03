Жители Армянска обратились к администрации с письмом, в котором просят организовать работу независмых медиков на территории города.

Документ уже собрал 200 подписей жителей и передан, так называемому "главе городской администрации" Василию Телиженко.

Главным требованием является организовать в городе работу независимых медицинских лабораторий и узких специалистов - офтальмолога, пульмонолога, гастроэнтеролога. Жители также просят, чтобы медицинское обледование было бесплатным, сообщает Объектив.

Инициативная група предложила вызвать мед работников из Симферополя, объясняя это недоверием к местным специалистам.

В свою очередь глава города пообещал, что Министерство здравоохранения оккупированного Крыма организует выездные приемы специалистов из клиник, специально для жителей Армянска.

- Мы договорились, что, начиная с этой среды, еженедельно будут приезжать врачи и специалисты, которых у нас сегодня нет. Буквально в эту среду будет первый заезд. Министр здравоохранения Крыма пообещал, что как минимум в течение четырех недель врачи будут приезжать для приема, - заявил Телиженко.

В свою очередь Владимир Константинов сообщил, что вопрос с компенсацией для жителей, пострадавших от вреждных выбросов, пока не рассматривается.

Он сообщил, что горожане неоднократно поднимали вопрос о компенсациях.

- Хочу сразу сказать, что этот вопрос сейчас не рассматривается, пока не будет заключений соответствующих и отвечающих за это профильных ведомств - Росприроднадзора. Когда окончательно получим, будем готовы ответить, - говорит Константинов.

Ранее сообщалось, что в Крыму создадут специальную комиссию, которая оценит ущерб от выбросов в Армянске для определения суммы компенсации местным жителям. Горожане пожаловались, что у них "выгорел" весь урожай, люди боятся употреблять в пищу овощи, ягоды, они остались без консервации на зиму. В то же время сообщения о падеже скота не подтвердились.

Напомним: Оккупанты заявляют, что риска роста заболеваний из-за новых выбросов на Титане нет.