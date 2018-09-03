Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов назвал условия, при которых может рассматриваться вопрос выкупа государством химического завода "Крымский титан".

Как сообщил сегодня, 18 сентября, журналистам Аксёнов, такой вариант реален, если собственник не сможет сам устранить последствия выброса загрязняющих веществ и модернизировать производство.

"Решения могут быть приняты абсолютно любые. При этом, если собственник скажет, что он материально не в состоянии (устранить последствия выброса и модернизировать предприятие), и вся нагрузка ляжет на плечи государства, будет стоять вопрос в том числе о принятии завода в государственную собственность Республики Крым. Я не собираюсь в данном случае на частников тратить (государственные) средства", – сказал Аксенов.

При этом, по словам Аксёнова, на данном этапе переговоров по решению проблем завода власти находят полное понимание с руководством предприятия.

"Руководство завода относится с пониманием к этой проблеме, идет навстречу практически по всем предложениям", – добавил Аксёнов.

Ранее "правительство" Крыма направило 76 млн рублей из своего резервного фонда для устранения последствий загрязняющих выбросов в районе Армянска.

Напомним: Оккупанты обвинили Украину в разрушении дамбы кислотонакопителя "Крымского титана".