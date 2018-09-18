Рыбаки должны быть бдительными во время морских выходов, поскольку катера ФСБ РФ могут идти на провокации и задерживать украинские маломерные суда в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда, передает Украинская Служба Информации.

Учитывая сложную ситуацию в Азовском море, задержание украинских рыбаков представителями ФСБ РФ, пограничники напоминают о возможных подобных провокационных действиях в отношении наших граждан и в Черном море, — сообщили пограничники.

Пограничники требуют от рыбаков выходить дальше 2-мильной черты внутренних вод только с территории баз и стоянок, после предупреждения ГПСУ, которая будет контролировать их перемещение в море. Также все выходящие в море рыбаки должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним: Погранслужба ФСБ РФ вынудила украинских рыбаков отказаться от выхода в Азовское море.