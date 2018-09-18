Одесские пограничники предупреждают рыбаков о возможных провокациях ФСБ в Черном море
|15:15 18.09.2018
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|Крым
Рыбаки должны быть бдительными во время морских выходов, поскольку катера ФСБ РФ могут идти на провокации и задерживать украинские маломерные суда в Черном море.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда, передает Украинская Служба Информации.
Учитывая сложную ситуацию в Азовском море, задержание украинских рыбаков представителями ФСБ РФ, пограничники напоминают о возможных подобных провокационных действиях в отношении наших граждан и в Черном море, — сообщили пограничники.
Пограничники требуют от рыбаков выходить дальше 2-мильной черты внутренних вод только с территории баз и стоянок, после предупреждения ГПСУ, которая будет контролировать их перемещение в море. Также все выходящие в море рыбаки должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Напомним: Погранслужба ФСБ РФ вынудила украинских рыбаков отказаться от выхода в Азовское море.
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