Одесские пограничники предупреждают рыбаков о возможных провокациях ФСБ в Черном море

15:15 18.09.2018 0 комментариев Крым

Рыбаки должны быть бдительными во время морских выходов, поскольку катера ФСБ РФ могут идти на провокации и задерживать украинские маломерные суда в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда, передает Украинская Служба Информации.

Учитывая сложную ситуацию в Азовском море, задержание украинских рыбаков представителями ФСБ РФ, пограничники напоминают о возможных подобных провокационных действиях в отношении наших граждан и в Черном море, — сообщили пограничники.

Пограничники требуют от рыбаков выходить дальше 2-мильной черты внутренних вод только с территории баз и стоянок, после предупреждения ГПСУ, которая будет контролировать их перемещение в море. Также все выходящие в море рыбаки должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним: Погранслужба ФСБ РФ вынудила украинских рыбаков отказаться от выхода в Азовское море.



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