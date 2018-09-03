Сирийские ПВО сбили российский самолет, однако Россия возложила ответственность на Израиль

14:05 18.09.2018 0 комментариев Россия

По свидетельству министерства обороны, израильские истребители F-16 «прикрылись российским самолетом», подставив его под огонь средств сирийских ПВО.

Министерство обороны России признало во вторник, 18 сентября, что российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 был сбит над Средиземным морем системами противовоздушной обороны Сирии, однако возложило ответственность за происшедшее на Израиль, сообщает Голос Америки.

По свидетельству официального представителя министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, огонь средств сирийских ПВО был вызван налетом израильских ВВС.

По его словам, израильские истребители F-16 «прикрылись российским самолетом», подставив его под огонь средств сирийских ПВО.

На борту Ил-20 находились 15 человек, все они погибли.

По словам представителя министерства обороны, о запланированном ракетном ударе по Сирии Израиль предупредил российскую сторону всего лишь за минуту до его нанесения, из-за чего Ил-20 не успели вывести в безопасную зону.

«Израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию», – сказал Конашенков.

«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные... Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнёрства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», – добавил представитель министерства.

Министр обороны России Сергей Шойгу поднял вопрос об инциденте в телефонном разговоре с его израильским коллегой Авигдором Либерманом.

«Вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне, – сказал Шойгу, согласно сообщению министерства обороны РФ. – Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих».

Посол Изриаля был вызван в российское министерство иностранных дел для дачи объяснений.

Кремль со своей стороны выразил крайнюю обеспокоенность по поводу гибели самолета-разведчика в Сирии.

«По нашему сбитому самолету могу лишь сказать, что, безусловно, в Кремле крайне обеспокоены в связи с этой ситуацией», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков также сообщил, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким членов экипажа Ил-20.

Однако представитель Кремля отрицал, что инцидент со сбитым российским самолетом повлияет на реализацию российско-турецких договоренностей по Идлибу, достигнутых лидерами двух стран в понедельник в Сочи и закрепленных в меморандуме.

«Нет, этот инцидент никак не повлияет, безусловно. Это важная прорывная договоренность», – заявил Песков.

Ранее министерство обороны России сообщило, что один из его военных самолетов исчез с радаров в небе над Сирией.

Представитель США сообщил, что в Вашингтоне полагают, что турбовинтовой самолет-разведчик Ил-20, был непреднамеренно сбит силами ПВО, принадлежащими союзнику Москвы, сирийскому правительству.

Самолет возвращался на российскую авиабазу вблизи сирийского прибрежного города Латакия.

Примерно в то же время, когда он исчез, Латакия подверглась атаке «вражеских ракет», на которую ответили батареи ПВО, сообщили сирийские государственные СМИ.

Министерство обороны России сообщило, что самолет возвращался на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, когда примерно в 23 часа по московскому времени он исчез с экранов радаров.



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