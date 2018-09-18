Российский "Внешэкономбанк", который находится в санкционном списке, призвал Украину вступить в переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций принадлежащего ему "Проминвестбанка".

Об этом сообщает Экономическая правда.

В распоряжении издания Коммерсант, на которое ссылается издание, оказалось письмо "ВЭБа" от 14 сентября, адресованное президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, министру иностранных дел Павлу Климкину, министру экономического развития и торговли Степану Кубиву и главе Национального банка Якову Смолию.

"ВЭБ" считает, что Украина своими действиями нарушила соглашение 1998 года о взаимной защите капиталовложений.

В связи с этим "ВЭБ" предлагает украинской стороне "незамедлительно связаться и вступить в переговоры по дружественному урегулированию спора".

По мнению "ВЭБа", инвестиционный спор возник из-за того, что Украина с 2014 года "совершает деяния, которые носят международно-противоправный характер".

Банк указывает, что в 2017 году "националистически настроенные активисты", поддерживаемые государством, провели 80 акций против отделений "Проминвестбанка" и его банкоматов, что привело к "критическому ухудшению экономического состояния банка".

Кроме того, санкции против российских госбанков привели к тому, что "Проминвестбанк" был отрезан от рынка ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Киева наложил арест на акции дочерних предприятий "ВТБ", "Проминвестбанка" и "Сбербанка". Истцами выступили около 18 украинских компаний и бывший руководитель национализированного "Приватбанка" Александр Дубилет, которые заявили о потере своих активов в Крыму после оккупации Россией.

Апелляционный суд Киева наложил арест на акции "Проминвестбанка" (принадлежащих российской госкорпорации "Внешэкономбанк"), "Сбербанка" (принадлежащих российскому Сбербанку) и ВТБ Банка (принадлежащих российскому госбанка ВТБ).