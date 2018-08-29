Политзаключенный Балух хочет написать завещание - омбудсмен
|14:20 18.09.2018
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|Крым
После избиения в симферопольском СИЗО оккупанты Крыма вынудили узника записать на видео, что у него "все хорошо", рассказала Людмила Денисова.
Общественный защитник украинского политзаключенного в Крыму Владимира Балуха, архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент, подтвердил информацию о том, что узника избили в СИЗО. Эти же данные подтвердил и его адвокат, сообщает Лига.Новости омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, медики до сих пор не осмотрели Балуха, хотя с момента инцидента - 13 сентября - прошло уже пять дней.
"Узнала и еще одну причину избиения: Балух рассказывал адвокату о состоянии своего здоровья, об отношении к нему в следственном изоляторе, об утраченной надежде (на освобождение)", - пишет уполномоченный Рады по правам человека.
Денисова сообщила, что после расправы узника "посадили перед камерой и заставили сказать, что у него все хорошо, здоровье не подводит, прекрасные условия содержания, и отношение к нему тоже стабильно хорошее".
Омбудсмен сообщила, что узник уже попросил привести к нему нотариуса, чтобы, как и Сенцов, написать завещание на случай смерти, потому что "чувствует, что угрозы расправы лишь угрозами не останутся, и в колонию он уже не доедет".
В связи с этими событиями Денисова потребовала от российской коллеги Татьяны Москальковой немедленно предоставить ей доступ к Балуху и оказать ему медпомощь.
Как сообщал BSNews, после избиения в СИЗО Симферополя уу Балуха начались проблемы с сердцем, однако прерывать голодовку он не намерен.
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