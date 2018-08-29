После избиения в симферопольском СИЗО оккупанты Крыма вынудили узника записать на видео, что у него "все хорошо", рассказала Людмила Денисова.

Общественный защитник украинского политзаключенного в Крыму Владимира Балуха, архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент, подтвердил информацию о том, что узника избили в СИЗО. Эти же данные подтвердил и его адвокат, сообщает Лига.Новости омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, медики до сих пор не осмотрели Балуха, хотя с момента инцидента - 13 сентября - прошло уже пять дней.

"Узнала и еще одну причину избиения: Балух рассказывал адвокату о состоянии своего здоровья, об отношении к нему в следственном изоляторе, об утраченной надежде (на освобождение)", - пишет уполномоченный Рады по правам человека.

Денисова сообщила, что после расправы узника "посадили перед камерой и заставили сказать, что у него все хорошо, здоровье не подводит, прекрасные условия содержания, и отношение к нему тоже стабильно хорошее".

Омбудсмен сообщила, что узник уже попросил привести к нему нотариуса, чтобы, как и Сенцов, написать завещание на случай смерти, потому что "чувствует, что угрозы расправы лишь угрозами не останутся, и в колонию он уже не доедет".

В связи с этими событиями Денисова потребовала от российской коллеги Татьяны Москальковой немедленно предоставить ей доступ к Балуху и оказать ему медпомощь.

Как сообщал BSNews, после избиения в СИЗО Симферополя уу Балуха начались проблемы с сердцем, однако прерывать голодовку он не намерен.