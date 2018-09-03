СМИ: Турция расследует поставки угля из оккупированного Донбасса

13:56 18.09.2018 0 комментариев Турция

По данным польских СМИ, Турция начала расследование касательно ввоза на свою территорию угля из оккупированной части Донбасса.

Турция стала первым после Украины государством, которое расследует покупку местными фирмами антрацита с оккупированной части Донбасса, сообщает Лига.Бизнес со ссылкой на Польское радио.

Отмечается, что польские журналисты обратились к дипломатическим учреждениям 18 европейских государств с вопросом, что он сделали, чтобы заблокировать закупку угля из оккупированного Донбасса. При этом ответ они получили только от Турции. 

Вместе с тем, страны ЕС продолжают игнорировать эту проблему, утверждает издание.

Предполагается, что к изменению подхода в этом может побудить Европейская комиссия, которая пока что избегает однозначного ответа на вопрос, нарушает ли покупка угля на попавших под санкции территориях европейское законодательство.

В ответах европейских сторон, как отмечается, доминируют попытки переадресовать вопрос кому-то или заявления об уважении территориальной целостности Украины. В частности обращение журналистов проигнорировали в МИД Бельгии, - второй стране в ЕС по объему импорта угля (431 тыс. тонн с марта 2017 года до июля 2018 года) и Болгарии (80 тыс. тонн угля), отмечает издание.

"Нет аналогичных правовых актов, которые бы запрещали импорт из самопровозглашенных, так называемых и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик", - сказано в официальном ответе Болгарии. Такой же интерпретации придерживаются правительства других государств, в том числе и Польши, отмечает издание.

По информации международного сообщества InformNapalm, уголь из неподконтрольной для Украины территории поступал в Турцию через другую непризнанную "республику" - Абхазию. Предполагается, что поставки все проходили через абхазский порт Очамчира.



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