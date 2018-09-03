По данным польских СМИ, Турция начала расследование касательно ввоза на свою территорию угля из оккупированной части Донбасса.

Турция стала первым после Украины государством, которое расследует покупку местными фирмами антрацита с оккупированной части Донбасса, сообщает Лига.Бизнес со ссылкой на Польское радио.

Отмечается, что польские журналисты обратились к дипломатическим учреждениям 18 европейских государств с вопросом, что он сделали, чтобы заблокировать закупку угля из оккупированного Донбасса. При этом ответ они получили только от Турции.

Вместе с тем, страны ЕС продолжают игнорировать эту проблему, утверждает издание.

Предполагается, что к изменению подхода в этом может побудить Европейская комиссия, которая пока что избегает однозначного ответа на вопрос, нарушает ли покупка угля на попавших под санкции территориях европейское законодательство.

В ответах европейских сторон, как отмечается, доминируют попытки переадресовать вопрос кому-то или заявления об уважении территориальной целостности Украины. В частности обращение журналистов проигнорировали в МИД Бельгии, - второй стране в ЕС по объему импорта угля (431 тыс. тонн с марта 2017 года до июля 2018 года) и Болгарии (80 тыс. тонн угля), отмечает издание.

"Нет аналогичных правовых актов, которые бы запрещали импорт из самопровозглашенных, так называемых и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик", - сказано в официальном ответе Болгарии. Такой же интерпретации придерживаются правительства других государств, в том числе и Польши, отмечает издание.

По информации международного сообщества InformNapalm, уголь из неподконтрольной для Украины территории поступал в Турцию через другую непризнанную "республику" - Абхазию. Предполагается, что поставки все проходили через абхазский порт Очамчира.