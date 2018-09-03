Адепты "русского мира" ожидаемо ринулись в пострадавший от оккупантов город. Поскольку местные жители массово уехали, бросив свои пожитки, Армянск стал городом, где орудуют мародеры.

Случаи разграблений пустующих квартир то и дело фиксируют оккупационные власти города, сообщает издание БезТабу.

Разумеется, официально об этом не говорят, поскольку "в Крыму все хорошо". А тем временем к населенному пункту мчатся сталкеры-уголовники. Возможно, наступил тот самый туристический сезон, о котором так мечтали захватчики полуострова. Правда, экономику полуострова это не поднимет.

Пока пострадавшие от последствий выбросов на заводе "Титан" пытаются уехать подальше в надежде вернуться в свои дома, злоумышленники вскрывают квартиры и выносят оттуда все ценности.

За несколько суток "полицейские" Армянска зафиксировали более 50 случаев грабежей квартир.

Напомним, оккупационные власти Крыма заявили, что экологическая ситуация в Армянске пришла в норму.