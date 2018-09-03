Оккупанты проводят очередной обыск у крымских татар

12:30 18.09.2018 0 комментариев Крым

В Симферополе в микрорайоне Фонтаны-5 на улице Григоренко, 16 в доме Айдера и Арсена Бекировых сегодня, 18 сентября, проходит обыск.

Об этом на своей странице в ФБ сообщает "Крымская солидарность"

Со слов соседей, Арсен работает строителем, его родной брат Айдер (1983 года рождения) занимается ремонтом машин на дому. Супруга Арсена - Эльмира работает учителем крымскотатарского языка в школе.

В доме пожилая женщина Лиля ханум - 62 года, болеет. Во время обыска ей стало плохо. Вызвали карету скорой помощи. Скорая оказала первую помощь и уехала, состояние женщины стабилизировалось.

Возле дома стоят автозаки, следственные мероприятия ведут сотрудники силовых структур.

Как сообщил юрист Назим Шейхмамбетов, силовики по окончанию следственных действий никого не задержали. По словам юриста, ему отказали в доступе к Бекировым во время проведения обыска. Представители МВД РФ также не пояснили причину проведения следственных действий.

Шейхмамбетов подчеркнул, что соседи положительно характеризуют семью Бекировых, в доме которых проводили обыск.

Как сообщалось ранее, управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявляет в своём докладе, что 86% обысков и рейдов в аннексированном Крыму прошли в домах крымских татар.



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