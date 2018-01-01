Российский военный концерн «Калашников» займется образовательными проектами для «Юнармии»

13:00 18.09.2018 0 комментариев Россия

Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия» и концерн «Калашников» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместные "образовательные проекты".

Теперь концерн "Калашников" будет развивать в юных россиянах интерес к военно-техническим знаниям.

Церемония подписания соглашения прошла в Подмосковье на площадке демо-центра концерна в парке «Патриот», сообщает Министерство обороны России.

Подписи под документом поставили начальник главного штаба «Юнармии», лутчик-космонавт Роман Романенко и и.о. генерального директора АО «Концерн Калашников» Владимир Дмитриев.

Соглашение предусматривает совместные проекты, в том числе разработку образовательных материалов и познавательных программ, развитие интереса детей и подростков к военно-техническим знаниям, а также поддержку одаренных детей и подростков, сообщает МО.

«Впереди у нас много совместных проектов и событий. На этой неделе в Ижевске пройдёт День оружейника, и на этом грандиозном празднике мы посвятим детей сотрудников концерна в юнармейцы, дав старт новой программе «Юный оружейник» в рамках нашего движения. Я рад, что с этого момента концерн «Калашников» стал частью нашей большой юнармейской семьи», — сказал Романенко.

Дмитриев отметил, что сотрудничество концерна с «Юнармией» будет не только развивать гражданскую и патриотическую позицию молодого поколения, но и даст возможность детям раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности.

«Уверен, что юнармейцы смогут стать достойными продолжателями славных оружейных традиций и надежными защитниками своего Отечества», — подчеркнул и.о. гендиректора.



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