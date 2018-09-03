Военные учения "Огненный щит" проводятся в Молдове с 2015 года. В учениях этого года принимают участие более 800 военнослужащих трех армий.

Целью учений является совершенствование взаимодействия артиллерийских подразделений, сообщает ZN,UA.

Многонациональные военные учения "Огненный щит-2018" стартовали на военном полигоне в селе Бульбоака недалеко от Кишинева. В учениях принимают участие военнослужащие армий США, Молдовы и Румынии, рассказали в пресс-службе Министерства обороны Молдовы.

"Цель нынешних учений, которые продлятся до 21 сентября, - совершенствование взаимодействия артиллерийских подразделений армий США, Румынии и Молдовы", - отметил заместитель начальника Генерального штаба Национальной армии Молдовы, полковник Эдуард Охладчук.

Военные учения "Огненный щит" проводятся в Молдове с 2015 года. В учениях этого года принимают участие более 800 военнослужащих трех армий.

Как сообщалось ранее, Миссия ОБСЕ в Молдове сегодня, 18 сентября, распространила пресс-релиз, в котором выражает свою озабоченность в связи с военными учениями по наведению понтонного моста, проведенными так называемыми приднестровскими вооруженными силами (ПВС) в Зоне безопасности близ Тирасполя 14 сентября.