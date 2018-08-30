Оккупанты в Крыму блокируют СМИ, которые отсутствуют в списках Роскомнадзора

11:40 18.09.2018 0 комментариев Крым

Интернет-провайдеры в аннексированном Крыму блокируют не менее восьми сайтов, которых не существует в официальных списках Роскомнадзора.

ОБ этом говорится в сообщении "Лаборатории цифровой безопасности", передает QHA.

Как сообщается, речь идет о сайтах нескольких украинских телеканалов (1tv.com.ua, ictv.ua, novy.tv, stb.ua), новостном украинском сайте gordonua.com, двух крымских новостных сайтах qha.com.ua и meridian.in.ua, а также сайте украинской правозащитной организации krymsos.com.

О том, что сайты точно заблокированы провайдерами, а не недоступны из-за ошибки или других причин, свидетельствуют результаты тестирований интернет-блокировок и анализа данных с помощью специализированного программного обеспечения OONI (Open Observatory of Network Interference). При попытке зайти на каждый из этих сайтов хотя бы один крымский интернет-провайдер выдает страницу блокировки.

Отмечается, что результаты такого технического исследования интернет-блокировок в Крыму дают основания утверждать, что в Крыму существует «дополнительный непубличный список сайтов для блокировки, который отличается от всероссийского списка Роскомнадзора».

Сообщается, что по меньшей мере у одного крымского провайдера были недоступны еще 23 сайта, однако технических доказательств, что это была именно блокировка, нет. Среди них сайты "Украинской правды", Крым.Реалии, InformNapalm, Крымской правозащитной группы, StopFake, КиевПрайд и другие.

Лаборатория цифровой безопасности совместно с Крымской правозащитной группой провели 46 тестов в разных местах, доступ к которым обеспечивается провайдерами FarLine, RealWeb, Elite-Net, Giganet, Крэлком, Ланком и Севстар, в Симферополе и Севастополе в августе 2018 года. Всего в рамках исследования проверяли 83 сайты, среди которых - украинские и крымские новостные ресурсы, а также сайты правозащитных и общественных организаций.



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